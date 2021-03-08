Реклама будущего – спам 2.0 или двигатель прогресса?

А что в нашей грубой, брутальной реальной жизни?

Здесь все не так лучезарно. Хотя пока все еще как серьезная проблема не ощущается. Но подождите немного, T-800 (робот из фильма «Терминатор» – прим. ред.) уже заканчивает подготовку в лагере Boston Dynamics. И это даже не совсем другая тема.

Какие еще способы необычной и креативной рекламы появились за последнее время?

Дроны

Рой дронов. Туча механической саранчи с подсветкой синхронно взлетает — и небо превращается в телевизор. Вы не смотрите ТВ и гордитесь своей информационной диетой? Вот умора! Ну не смотрите тогда на небо! Потому что скоро оно все будет полыхать как витрина.

И днем тоже, наверное. Будет чуть сложнее, придется что-то изобретать, кумекать. Но наука справится. Это же не лекарство от рака или настоящая зеленая энергетика, которую не приходится зимой отогревать соляркой с вертолетов. Тут точно все сделают, даже не стоит сомневаться.

Земля

Уже не первый год весной из-под снега появляются не только приветы от собачек с собачьими же хозяевами. Также все больше и больше не слишком каллиграфических надписей, стрелок, номеров телефонов, указателей и подсказок куда идти, что делать. Это реклама. И не только уже партизанская, обратите внимание!

Постепенно этот «рекламный носитель» распробуют, отладят, формализуют. Тогда все насколько хватает глаз пространство расцветет — и уж точно не цветами. Мы еще вспомним собачек тихим добрым словом. Лучше они, по крайней мере тоже теплые, млекопитающие формы жизни. А не холодные рептилоиды с немигающим желтым глазом, которые выцеливают, как еще стрясти деньжат с прохожих.

Снег

Что, еще не сошел снег? Так он и сам неплохо держит макеты. Даже есть спецтехника для нанесения. Это все еще недооцененная (к счастью) рекламная поверхность. Но тут тоже все подтянется, наверное, когда освоят другие носители.

Вода

Может, хотя бы там сохранится мир и спокойствие? Жизнь вышла из воды и вернется туда обратно в час, когда спамеры захватили сушу. Только вряд ли океан и прочие реки примут нас в свое лоно, чтобы защитить и обласкать. Скорее там тоже будут нереститься дроны со светодиодами, еще придумают как модулировать рябь и направленные волны. Ой, держите меня семеро, того гляди подскажу еще аспидам, как рисовать свои рекламы вилами по воде.