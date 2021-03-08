Программист под ником Turtius смог установить и запустить сервер Minecraft на зеркальной камере Canon SL2

Как уточняет PetaPixel, на камере запущен сервер игры, а не клиент. Сама игра установлена на компьютере. Теоретически другие игроки могут присоединиться к серверу на фотоаппарате через свой компьютер.

Для запуска сервера Turtius провел реверс-инжиниринг сетевого процессора камеры. Он уточнил, что устройство по-прежнему работает как камера, но находится «на пределе своих возможностей»: фотографии и видео получаются с трудом, а иногда камера дает сбой. Turtius считает, что если бы процессор камеры был немного мощнее, можно было бы поддерживать создание пользовательских карт.

Основой для запуска сервера стал Avrcraft — решение, разработанное для оптимизации Minecraft-сервера под 8-битные устройства. Turtius интегрировал его с программой для камер Canon Magic Lantern, которую он доработал и упростил.

Код доработанной Magic Lantern Turtius опубликовал на GitHub.

Ссылка на код : https://github.com/turtiustrek/magiclantern_simplified