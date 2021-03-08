Первый корейский стелс-истребитель выкатят в апреле

Южнокорейская компания KAI запланировала выкатку первого летного образца перспективного истребителя KF-X на апрель 2021 года. Как пишет Flightglobal, в настоящее время специалисты компании завершают сборку боевого самолета, который, согласно действующим планам, совершит первый полет в 2022 году.

Истребитель KF-X создается в одноместной и двухместной версиях. Длина самолета составит 16,9 метра, размах его крыла — 11,2 метра, а высота — 4,7 метра. Максимальная взлетная масса истребителя составит 25,4 тонны. Самолет сможет выполнять полеты на скорости до 1,9 числа Маха.

Перспективный истребитель получит 10 точек подвески для ракет, бомб и различных подвесных контейнеров. Первый летный образец создается в одноместной версии.

Разработку истребителя планируется завершить к 2026 году, после чего корейские военные начнут закупать KF-X. ВВС Южной Кореи планируют приобрести 120 новых самолетов к 2032 году. Они должны будут заменить устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter / Tiger II.