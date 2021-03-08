Новый ИИ Facebook учится видеть без помощи человека

Исследователи объяснили, что большая часть искусственного интеллекта (ИИ) до сих пор учится и работает только с помощью человека. В некоторых случаях это вмешательство меньше, однако зачастую для их работы требуются алгоритмы, которые создаются и курируются живыми учеными.

Теперь Facebook показал, как некоторые алгоритмы ИИ могут научиться выполнять полезную работу без помощи человека. Компания построила алгоритм, который научился распознавать объекты на изображениях.

Алгоритм Facebook Seer научили на основе более миллиарда изображений из Instagram, при этом он сам решает какие объекты похожи. К примеру, он может объединить изображения с усами, мехом и острыми ушами, в одну папку. Затем алгоритму отправили небольшое количество помеченных изображений — поэтому он смог распознать изображения и понять принцип работы.

«Эти результаты впечатляют. Обучение алгоритмов самостоятельной работе — это очень сложная задача, и прорывы в этой области имеют важные последствия для улучшения зрительного восприятия», — отметили исследователи.

Примечательно, что изображения в Instagram не были подобраны вручную, чтобы облегчить самостоятельное обучение. Исследования в Facebook являются важной вехой для подхода к ИИ, известного как «самообучение», — добавил главный научный сотрудник Facebook Ян Лекун.

К примеру, в будущем эту технологию можно использовать для того, чтобы обучить алгоритм интерпретировать медицинские изображения без необходимости маркировки сканов и рентгеновских снимков. Такой подход уже используется для автоматической генерации хештегов для изображений в Instagram.