Крупнейший гидросамолет испытали сбросом воды

Китайская корпорация AVIC провела испытания перспективного гидросамолета AG600 сбросом воды. Как сообщает Flightglobal, летные испытания самолета состоялись 4 марта 20221 года в провинции Хубэй и были признаны полностью успешными. Теперь разработчики начали готовиться к испытаниям AG600 сбросом воды на реальный очаг возгорания. Эти проверки планируется провести до конца текущего года.

Разработка AG600, крупнейшего в мире гидросамолета, ведется со второй половины 2000-х годов. Летные испытания самолет проходит с 2017 года, а испытания на воде — с 2018-го. Завершить разработку AG600 и начать поставки первых серийных самолетов планируется в 2022 году. Разработчики уже получили заказы на 17 новых гидросамолетов.

Длина AG600 составляет 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонны. Гидросамолет может выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. AG600 способен перевозить до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час. Гидросамолет может находиться в воздухе до 12 часов.

В версии, предназначенной для пожаротушения, новый китайский гидросамолет сможет набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду. AG600 также планируется использовать для доставки военных на острова.