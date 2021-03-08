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Джей Ло показала, как выглядит утром без макияжа

Джей Ло показала, как выглядит утром

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес, которая недавно хвасталась рельефными бедрами, решила быть честной с фолловерами.

Так, на странице своего Instagram исполнительница запостила утреннее видео. В нем 51-летняя Джей Ло без прикрас продемонстрировала поклонникам, как выглядит утром — без макияжа и фильтров.

Ролик Лопес сняла в ванной комнате. Как рассказала исполнительница, она лишь сделала ежедневные утренние процедуры и нанесла средства для лица — средство для очистки, сыворотку и удивительный крем.

Поклонники остались в восторге от внешнего вида своего кумира.

8 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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