Джей Ло показала, как выглядит утром без макияжа

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес, которая недавно хвасталась рельефными бедрами, решила быть честной с фолловерами.

Так, на странице своего Instagram исполнительница запостила утреннее видео. В нем 51-летняя Джей Ло без прикрас продемонстрировала поклонникам, как выглядит утром — без макияжа и фильтров.

Ролик Лопес сняла в ванной комнате. Как рассказала исполнительница, она лишь сделала ежедневные утренние процедуры и нанесла средства для лица — средство для очистки, сыворотку и удивительный крем.

Поклонники остались в восторге от внешнего вида своего кумира.