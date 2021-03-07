Врачи рассказали, о каком опасном заболевании предупреждает отек ног

Отеки говорят о том, что печень изо всех сил пытается нормально функционировать, объясняют врачи. Они также относят к признакам цирроза постоянное недомогание и усталость, потерю аппетита и веса. Кроме того, насторожить должны тошнота и рвота, болезненность в области печени, сосудистые звездочки на коже, пятнистые красные ладони и нарушение режима сна.
При наличии данных симптомом медики рекомендуют немедленно обращаться в больницу.
Отметим, вызвать цирроз печени могут длительное употребление алкоголя, инфекции органа или наследственные заболевания.
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