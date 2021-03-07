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Елизавету II оставят без личного самолета Глава Pfizer не смог попасть в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19 » Врачи рассказали, о каком опасном заболевании предупреждает отек ног Отек частей тела, особенно ног, может предупреждать о развитии опасного заболевания. Медики, которых цитирует Express , отмечают, что этот симптом, вероятно, указывает на цирроз печени. Отеки говорят о том, что печень изо всех сил пытается нормально функционировать, объясняют врачи. Они также относят к признакам цирроза постоянное недомогание и усталость, потерю аппетита и веса. Кроме того, насторожить должны тошнота и рвота, болезненность в области печени, сосудистые звездочки на коже, пятнистые красные ладони и нарушение режима сна. При наличии данных симптомом медики рекомендуют немедленно обращаться в больницу. Отметим, вызвать цирроз печени могут длительное употребление алкоголя, инфекции органа или наследственные заболевания.