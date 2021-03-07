Вера Брежнева сделала афрокудри

Артистка показала удачный эксперимент со своим имиджем.

39-летняя певица Вера Брежнева может похвастаться не только крутым голосом, но и чрезвычайно красивой внешностью. Фанаты поражены, как ей удается оставаться вечно молодой. А она признается — это спорт и питание. Но мы догадываемся — здесь «замешаны» любовь, обожание поклонников и эксперименты.

Стоять на месте — не о певице. Она всегда придумывает что-то новое. И хотя с волосами «играет» очень редко, на этот раз удивила — сделала мелкие афрокудри. Стоит отметить, селебрити очень круто. Посмотрите сами: