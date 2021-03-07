В Польше обнаружены останки монахинь, замученных советскими солдатами

Newsru.co.il передает: Издание Life Science сообщает, что польским ученым удалось установить личности семи монахинь-катаржинок, убитых солдатами Красной армии в январе 1945 года. Погибшие работали медсестрами в Ольштынской больнице Святой Марии, где находились немецкие раненые.



Начатое летом 1944 года Красной армией освобождение Польши от гитлеровской оккупации сопровождалось массовыми репрессиями в отношении бойцов Армии Крайовой, священнослужителей, интеллигенции – всех, кто ассоциировался со «старым режимом». На руинах независимой Польши была создана просоветская ПНР.

Убийство семи монахинь, работавших в госпитале, было задокументировано еще в 1945 году. Поиски велись Институтом национальной памяти совместно с католической церковью, ведущей процесс беатификации женщин, принявших мученическую смерть за веру и верность долгу.

Останки сестры Харытины (Ядвиги Фаль) было обнаружено на кладбище в Гданьске, останки сестер Генеросы (Мария Больц), Кшиштофоры (Марты Кломфасс) и Либерии (Мария Доминик) – в Ольштыне, а сестер Роланды (Марии Абрахам), Гунильды (Дороты Стеффен) и Боны (Анны Песка) – в Орнете.

Их могилы использовались для повторного захоронения, в ходе изысканий пришлось эксгумировать останки тех, кто был захоронен в них потом. Исследователи нашли фрагменты одежды, характерной для монахинь-катаржинок, четки, кресты, медальоны с изображением святого семейства.

Институт национальной памяти рассказывает, что когда в больницу ворвались советские войска, сестры попытались защитить от них раненных немецких солдат. Тогда подверглись нападению и они. Многие монахини перед тем, как погибнуть, были изнасилованы.

Наиболее страшную смерть приняла 42-летняя сестра Кшиштофора. На ее теле было 16 штыковых ран, ей выкололи глаза и вырвали язык. Сестра Генероса, по данным Института, была заперта на чердаке больницы, где над ней издевались 10 дней. Затем она была освобождена, но не вынеся физических и психологических страданий монахиня умерла 9 мая 1945 года.