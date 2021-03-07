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В Польше обнаружены останки монахинь, замученных советскими солдатами

Newsru.co.il передает: Издание Life Science сообщает, что польским ученым удалось установить личности семи монахинь-катаржинок, убитых солдатами Красной армии в январе 1945 года. Погибшие работали медсестрами в Ольштынской больнице Святой Марии, где находились немецкие раненые.
Poland's Institute of National Remembrance previously discovered three of the murdered nuns in Olsztyn.
Начатое летом 1944 года Красной армией освобождение Польши от гитлеровской оккупации сопровождалось массовыми репрессиями в отношении бойцов Армии Крайовой, священнослужителей, интеллигенции – всех, кто ассоциировался со «старым режимом». На руинах независимой Польши была создана просоветская ПНР.

Убийство семи монахинь, работавших в госпитале, было задокументировано еще в 1945 году. Поиски велись Институтом национальной памяти совместно с католической церковью, ведущей процесс беатификации женщин, принявших мученическую смерть за веру и верность долгу.

Останки сестры Харытины (Ядвиги Фаль) было обнаружено на кладбище в Гданьске, останки сестер Генеросы (Мария Больц), Кшиштофоры (Марты Кломфасс) и Либерии (Мария Доминик) – в Ольштыне, а сестер Роланды (Марии Абрахам), Гунильды (Дороты Стеффен) и Боны (Анны Песка) – в Орнете.

Их могилы использовались для повторного захоронения, в ходе изысканий пришлось эксгумировать останки тех, кто был захоронен в них потом. Исследователи нашли фрагменты одежды, характерной для монахинь-катаржинок, четки, кресты, медальоны с изображением святого семейства.

Институт национальной памяти рассказывает, что когда в больницу ворвались советские войска, сестры попытались защитить от них раненных немецких солдат. Тогда подверглись нападению и они. Многие монахини перед тем, как погибнуть, были изнасилованы.

Наиболее страшную смерть приняла 42-летняя сестра Кшиштофора. На ее теле было 16 штыковых ран, ей выкололи глаза и вырвали язык. Сестра Генероса, по данным Института, была заперта на чердаке больницы, где над ней издевались 10 дней. Затем она была освобождена, но не вынеся физических и психологических страданий монахиня умерла 9 мая 1945 года.

7 марта, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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