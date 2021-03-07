В Израиле строят экологически чистые дирижабли для воздушного туризма

Каждый дирижабль оснащен электрической силовой установкой, а его пусковая способность обеспечивается безопасным гелием. Это не только гарантирует, что полет будет экологически чистым, полностью исключив углеродный след, но и будет бесшумным из-за отсутствия громкого двигателя.

Эти дирижабли, получившие название «Атлас-11», являются модернизацией предыдущих летательных аппаратов AU-30. Но в то время, как AU-30 в начале века использовались для наблюдения и фотографирования, Atlas-11 разработан для туризма, и с этой целью он обеспечивает максимальный комфорт, доступность и экологичность.

Недавно созданная израильская компания Atlas LTA разработала первый в своем роде инновационный дирижабль с использованием самых экологически чистых технологий, сообщает The Jerusalem Post.

На борту «Атласа-11» предусмотрено внутреннее пространство с большими креслами и смотровой площадкой с огромными окнами.

Этот акцент на комфорте означает, что воздушные туры в целом станут более доступными для маленьких детей и пожилых людей, которым воздушные туры недоступны из-за ограниченных условий комфорта вертолетов и парапланов.

Дирижабли Atlas рассчитаны на высоту полета от 300 до 1500 метров и крейсерскую скорость около 60-80 км/ч. Такие скорость и высота обеспечивают пассажирам идеальные впечатления от осмотра достопримечательностей, чему способствуют большие смотровые окна у каждого сиденья и смотровой площадки.

Созданная в Израиле только в прошлом году компания Atlas LTA в декабре 2020-го объявила, что за будущие 5 лет планирует представить три модели дирижаблей.

В компании считают, что кроме туристических фирм, они смогут заинтересовать предприятия, которые доставляют малогабаритные грузы в отдалённые места, поскольку для этих транспортных средств не нужна никакая наземная инфраструктура, а дальность полёта может составить до 2 тыс. км.

Самая маленькая версия дирижабля Atlas составит 99 метров в длину и сможет перевозить до 18 тонн груза. Самая крупная: 198 метров с грузоподъёмностью в 165 тонн.

Atlas LTA утверждает, что уже подписала протоколы о намерении по продаже 35 таких дирижаблей. Среди клиентов компании — Всемирная продовольственная программа ООН и поставщики компонентов для ветрогенераторов Siemens Gamesa Renewable Energy и Vestas Wind Systems.

Издание «Деловой Петербург» отмечает, что у израильского стартапа российские корни. Основатель и руководитель Atlas LTA Геннадий Верба до этого курировал проекты по разработке дирижаблей в российской компании «АВГУРЪ-РосАэроСистемы». В этой компании и был приобретён дизайн будущего израильского дирижабля.

А в ближайшие два года планируют представить полную электрифицированную версию дирижабля AU-30, разработанную компанией «АВГУРЪ-РосАэроСистемы». Пять таких, но не электрических, «цеппелинов» выпустили в 2003–2013 гг.

Об «АВГУРЪ-РосАэроСистемах» известно мало. Предприятие сотрудничает с оборонной промышленностью, а в 2017 году мелькали новости о создании и испытании боевых версий ее «Атланта».

https://stmegi.com/posts/87052/v-izraile-stroyat-ekologicheski-chistye-dirizhabli-dlya-vozdushnogo-turizma/