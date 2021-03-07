Украина заняла 127-е место в Индексе экономической свободы после Узбекистана

Украина заняла 127-е место в Индексе экономической свободы после Узбекистана. Она отстала даже от России более чем на 30 позиций, хотя по рейтингу политической свободы значительно ее опережает. Ближайшие соседи Украины — Узбекистан и Таджикистан.

Общий показатель экономической свободы Украины составляет 56,2 балла из 100 возможных, и страна входит в категорию «преимущественно несвободная». Это самый низкий показатель среди 45 стран региона Европа, и он ниже среднего показателя как региона, так и мира, отмечают авторы исследования.

РФ заняла 92-е место в Индексе экономической свободы, который составляет исследовательский фонд Heritage Foundation.

Страны бывшего Советского Союза в рейтинге расположились следующим образом: Эстония (8-е место), Грузия (12), Литва (15), Латвия (30), Армения (32), Казахстан (34), Азербайджан (38), Киргизия (78), Молдавия (85), Белоруссия (95), Узбекистан (108), Украина (127), Таджикистан (134), Туркменистан (167).