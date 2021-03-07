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Театр безопаснее супермаркета: стало известно, где легче всего «подхватить» коронавирус

В разных помещениях — разные риски заразиться коронавирусом. На вопрос, где вероятность «подхватить» вирус слишком высока, попытались ответить исследователи Берлинского технического университета.

По словам экспертов, места с самым высоким риском заражения — средняя школа, если там ученики без масок, а классы заполнены, а также офисы с сотрудниками без масок и фитнес-клубы с посетителями в масках. Благоприятными для распространения коронавируса являются и рестораны, фитнес-клубы, бассейны, даже если они заполнены наполовину или еще меньше.

Выводы ученых показывают, что если человек находится в одном месте с лицом-разносчиком вируса, то вероятность заражения зависит сразу от нескольких факторов — и это не только ношение масок и соблюдение дистанции. Так, если этим местом будет театральный зал или музей, который заполнен только на 30%, а все зрители в масках, то риск заразиться коронавирусом в два раза меньше, чем во время похода в супермаркет. Поход в театр в таких условиях тоже более безопасен, чем, например, визит к парикмахеру.

7 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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