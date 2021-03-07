Сингапур покупает израильские беспилотники на 300 млн долларов

01.03.21 многие СМИ опубликовали сообщение о том, что компания «Эльбит Маарахот» победила «Израильскую Авиационную Промышленность» (IAI) в крупном тендере на поставку БПЛА не названной стране в Восточной Азии. А 02.03.21, сообщение было подтверждено и самой «Эльбит».

Речь идёт о поставке «десятков» БПЛА Hermes 900, сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму в примерно 300 млн долларов. Срок выполнения контракта – 5 лет.

По данным «Эльбит», Hermes 900 уже состоит на вооружении 12 стран мира. Гендиректор компании, Бецалель (Бучи) Махлис, сказал: «Существует постоянная потребность в интеграции беспилотных систем для удовлетворения растущего разнообразия оперативных потребностей. Наш оперативный портфель автономных возможностей во всех сферах деятельности позволяет нам успешно конкурировать для удовлетворения этих потребностей».

Сообщается, что данная страна уже имеет на вооружении Hermes 450. В Восточной Азии этот БПЛА имеют Филиппины, Таиланд и Сингапур. Но Филиппины купили и Hermes 900, да и подобная сделка для них выглядит дороговато. Последнее можно сказать и о Таиланде. Так что с большой долей вероятности покупатель – Сингапур. Далее Israel Defence опубликовал, что данная страна очень дружественна к Израилю, БПЛА состоят на вооружении ВВС, где имеется 3 эскадрильи БПЛА, все – израильского производства. В прошлом все 3 имели IAI Searcher, далее одна поменяла свой парк на IAI Heron, а другая – на Hermes 450. Сейчас настал черёд 3-й эскадрильи. В общей сложности процесс перевооружения всех эскадрилий длится уже 10 лет.

Описание на Israel Defence уже абсолютно однозначно описывают ситуация в Сингапуре. Сейчас ВВС этой страны имеют 3 эскадрильи БПЛА: 116-ю (Hermes 450), 119-ю (Heron) и 128-ю (Searcher). По мнению Israel Defence, эскадрилья включает примерно 12 БПЛА, так что цифра «десятки» – завышена.