Сингапур покупает израильские беспилотники на 300 млн долларов

Сообщается, что данная страна уже имеет на вооружении Hermes 450. В Восточной Азии этот БПЛА имеют Филиппины, Таиланд и Сингапур. Но Филиппины купили и Hermes 900, да и подобная сделка для них выглядит дороговато. Последнее можно сказать и о Таиланде. Так что с большой долей вероятности покупатель – Сингапур. Далее Israel Defence опубликовал, что данная страна очень дружественна к Израилю, БПЛА состоят на вооружении ВВС, где имеется 3 эскадрильи БПЛА, все – израильского производства. В прошлом все 3 имели IAI Searcher, далее одна поменяла свой парк на IAI Heron, а другая – на Hermes 450. Сейчас настал черёд 3-й эскадрильи. В общей сложности процесс перевооружения всех эскадрилий длится уже 10 лет.
Описание на Israel Defence уже абсолютно однозначно описывают ситуация в Сингапуре. Сейчас ВВС этой страны имеют 3 эскадрильи БПЛА: 116-ю (Hermes 450), 119-ю (Heron) и 128-ю (Searcher). По мнению Israel Defence, эскадрилья включает примерно 12 БПЛА, так что цифра «десятки» – завышена.
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