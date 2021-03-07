Немецкой тюрьме пришлось сменить 600 замков из-за стажёра

Немецкой тюрьме пришлось сменить 600 замков из-за стажёра. Тому теперь грозит штраф в €50 тысяч ($59,7 тысячи) за то, что он сфотографировал мастер-ключ и разослал фото друзьям в WhatsApp

Стажер работал в одной из тюрем земли Бранденбург. В конце февраля руководству тюрьмы сообщили, что новичок отправил через мессенджер фото мастер-ключа — ключа, которым можно открыть большинство, если не все двери в учреждении.

Из-за поступка стажёра местному министерству юстиции пришлось оплатить замену 600 замков в тюрьме. Этим вынуждены были заниматься до утра следующего дня 20 сотрудников исправительного учреждения. Старые ключи были уничтожены.

При желании профессиональный слесарь мог бы сделать по фотографии дубликат мастер-ключа, а затем пронести его на территорию тюрьмы. Bild пишет, что стажер сделал фото, чтобы похвастаться перед друзьями своей работой.

Самому стажёру официально запретили заходить на территорию тюрьмы. Теперь руководство тюрьмы должно решить, будет ли оно пытаться взыскать сумму, потраченную на смену замков