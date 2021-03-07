МВФ ушел — в Украине намечается дефолт

Сегодня рубрика будет не особо весёлой. Потому что все умные люди понимали, что без траншей МВФ нам и в лучшие времена было не выгрести. А уж как выбрали стадо олигофренов – так и вообще.

После того, как наши новые лица, не отягощённые интеллектом, в очередной раз не смогли убедить Фонд сотрудничать с Украиной, был целый ряд победобесных статей с реляциями на тему: мы и сами вполне справимся, нафиг нам не нужны кредиты от этих барыг, вона Шмыгаль бабла наскирдовал – будет чем проценты заплатить!

Но не так сталося, як бажалося.

И вот уже в Минфине предупреждают, печально покачивая тем местом, на котором у людей должна быть голова, что Украине вполне может угрожать дефолт, если транша МВФ не будет. Целый глава министерства отсутствующих финансов Сергей Марченко сообщил нам эту печальную новость. В смысле, это для Минфина новость. Я в этом не сомневалась с самого начала. Ни в умственных возможностях сотрудников Минфина, ни в том, что без МВФ нам 3,14да.

“Коли ми планували бюджет цього року, ми передбачали роботу в програмі МВФ. Ми не розглядаємо варіантів, коли цього не буде, але однозначно нам би хотілося, щоб це було якомога раніше”.

Понимаете?!

Они рассчитывали на деньги МВФ, но думали, что кредит дают так просто, за красивые глаза, обещания, и можно ещё сплясать. Они не рассматривают вариантов, что нас просто могут послать нахрен. И между прочим, очень зря. У МВФ опыт работы с дураками очень большой. Они и не таких клованов раком ставили.

Но есть и хорошие новости. Министр Марченко считает, что даже без кредита этот год мы переживём. И дефолта не будет, но это не точно. И аргументация этому утверждению у министра уровня “бох”:

“Дефолту не буде, тому що дефолт – це в першу чергу політичне рішення, а потім вже економічне. Економічних підстав для дефолту я не бачу”.

Купите министру очки. Или немножко последовательности. Потому что эти фрикции туда-сюда малёхо укачивают. То может быть дефолт, то не может быть дефолт, то мы тут денег насчитали, то селёдку заворачиваем.

Чуть раньше Марченко нам сообщал, что без сотрудничества с МВФ мы дефицит бюджета не перекроем. Потом вроде всё наладилось, и вот опять денег не хватает. Но Украина держится, хоть и на соплях, но пока в пропасть не летит – уже хорошо.

И дефицит у нас ниже среднего по Европе. И сокращаем мы его в нормальном таком себе темпе. Каким образом? “Да какая разница?” ©

В Офисе преЗедента вон вообще считают, что это не они дураки, которые не могут выполнить условия МВФ, а это Украина “твердо захищає свою позицію”. А МВФ ваш пусть лесом идёт и там по дороге подумает над своим поведением.

Умные люди, чо. Большинством избранные.

Гетьманцев тоже считает, что без кредита мы год переживём. И все про этот год говорят, как будто он последний. Мне интересно, а 2022 год у них из календаря вычеркнут? Или там конец света очередной запланирован? По календарю Вавы.

Или они там все думают, что 5 условий Фонда за год просто сами рассосутся? Так у меня плохие новости. Нет. Не рассосутся, а ещё даже новых условий отсыпят.

И такая себе новость в последствие.

Кабмин не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цены продуктов питания или наценки на них. Но. Кабмин планирует балансировать цены непрямыми способами.

А можно так сделать, чтобы Кабмин ничего не трогал? Потому что масло с 52-х гривен станет сбалансировано до 75-ти.