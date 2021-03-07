Комиссия по ценным бумагам США заблокировала странный блокчейн-бизнес торговцев чаем со льдом

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала регистрацию компании Long Blockchain на бирже, тем самым фактически запретив ей работать на фондовом рынке. Акции компании оказались под запретом на проведение сделок, а саму ее ждет незавидная участь пополнить список провалившихся стартапов в сфере блокчейна. Впрочем, в этом нет ничего удивительно, более того, вчерашние торговцы чаем со льдом изначально рисковали поийти как раз к такому результату.



История Long Blockchain началась в 2017-м с неожиданного решения руководства компании Long Island Iced Tea Company (которая до этого занималась продажей холодных чайных напитков) сменить название и операционную стратегию. Главной предпосылкой стал триумфальный рост курса биткоина, цена которого в одночасье взлетела до $20 000. Блокчейн и связанные с ним мифы будоражили умы бизнесменов, сулили большие прибыли при минимальных вложениях, поэтому вчерашние торговцы напитками не устояли от соблазна и решили перейти в сферу майнинга криптовалюты.

Надо отметить, что на старте компанию ждал успех – сам факт переименования и перехода в блокчейн-сегмент утроил курс ее ценных бумаг. Увы, далее менеджмент совершил ряд ошибок. Во-первых, озвученная стратегия носила явно спекулятивный характер, представители Long Blockchain заявили, что будут изучать блокчейн, чтобы понять, как на нем заработать. Во-вторых, никто в компании не владел самой технологией, что и не удивительно для выходцев из чайного бизнеса. Наконец, в-третьих, компания так и не закупила оборудование для майнинга и не наняла специалистов в этой области, хотя и обещала это сделать.

Первыми среагировали регуляторы NASDAQ – Long Blockchain обвинили в нечестной игре и выгнали с биржи. Затем чиновники потребовали предоставить финансовую отчетность, которая не велась с 2018 года. В итоге Комиссия по ценным бумагам и биржам США признала, что как такового блокчейн-бизнеса Long Blockchain не ведет, а потому и лишается регистрации. К счастью для самих горе-бизнесменов, они не стали бросать основную деятельность и теперь могут спокойно вернуться к торговле чаем со льдом. Путешествие в мир блокчейна закончено.