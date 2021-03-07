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Хью Грант получил роль в фильме «Подземелье и Драконы»

Хью Грант получил роль в фильме Подземелье и Драконы

Все привыкли видеть Хью Гранта в роли привлекательного ловеласа, которым восхищаются женщины. Однако теперь актер стремительно меняет это амплуа: в фильме «Подземелье и Драконы» он сыграет главного злодея.

Хью Гранта утвердили на роль антагониста Форда Флетчера, который появился в мультсериале «Подземелье и драконы» в 1980-х годах. Больше деталей авторы проекту – режиссеры Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли – решили не рассекречивать.

Интересно, что за последние годы Хью Грант все больше выбирает противоречащих и сложных героев, отходя от ролей ловеласа. Это ярко доказывают ленты «Отыграть назад» и «Джентльмены». Поэтому никто и не сомневается, что в новом фильме «Подземелье и Драконы» актер отлично сыграет злодея.

«Подземелье и Драконы»: что известно о фильме
Фильм от Paramount Pictures станет экранизацией знаменитой игры «Подземелья и Драконы». В ней ход и развитие событий задает один игрок, которого называют Повелитель. Игрокам нужно пройти подземелья с драконами, где их ждет немало опасностей. Благодаря игровому кубику игроки делают ходы и продвигаются к финалу, используя свои фантастические способности для преодоления препятствий. Именно эта идея, вероятно, и станет основой для нового голливудского экшна.

Сейчас авторы ленты не подтверждают эти слухи, держа в секрете сценарий «Подземелье и драконы». А вот актерский состав фильма становится известен.
В фильме сыграют:

Хью Грант
Крис Пайн
Страница регги
София Лиллис
Мишель Родригес
Джастис Смит

Премьера «Подземелье и Драконы» ожидается 27 мая 2022. Однако эта дата может измениться из-за пандемии коронавируса.

7 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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