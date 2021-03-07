Евросоюзу предложили использовать «Северный поток-2» против Москвы

Если не удается остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», то Брюсселю следует использовать его «в качестве рычага во внешней политике». Такое мнение высказал председатель фракции «Европейской народной партии» в Европарламенте Манфред Вебер, пишет Spiegel.

По его словам, трубопровод «экономически стабилизирует систему президента РФ Владимира Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов». Этот проект «не в европейских интересах», но его эксплуатацию необходимо «увязывать с дальнейшим поведением российского руководства».

Вебер отметил, что если Москва не будет сотрудничать с Брюсселем, трубопровод не сможет работать в полной мере, «тогда это будет ответственностью Кремля». Он также добавил, что европейцы должны вести себя более уверенно во внешней политике, и Европе необходимо «отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

Напомним, «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США и ряд европейских стран.