Елизавету II оставят без личного самолета

Из-за сокращения оборонных расходов члены британской королевской семьи лишатся личных самолетов. Об этом пишет The Telegraph.

По данным СМИ, парк самолетов королевы Великобритании Елизаветы II будет продан и ей придется делить самолет с премьером Борисом Джонсоном. В авиапарке королевы останется только вертолет AW-109, добавляет Daily Mail.

Издания сообщают, что четыре лайнера BAE-146 будут выведены из состава ВВС в следующем году. О списании самолетов будет объявлено, вероятно, 16 марта в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

Королева останется без личного самолета впервые за все время правления.