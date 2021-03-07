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Елизавету II оставят без личного самолета

Из-за сокращения оборонных расходов члены британской королевской семьи лишатся личных самолетов. Об этом пишет The Telegraph.

По данным СМИ, парк самолетов королевы Великобритании Елизаветы II будет продан и ей придется делить самолет с премьером Борисом Джонсоном. В авиапарке королевы останется только вертолет AW-109, добавляет Daily Mail.

Издания сообщают, что четыре лайнера BAE-146 будут выведены из состава ВВС в следующем году. О списании самолетов будет объявлено, вероятно, 16 марта в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

Королева останется без личного самолета впервые за все время правления.

7 марта, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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