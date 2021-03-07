Джессика Симпсон умилила фанатов снимком с дочерьми

Джессика Симпсон поделилась с фанатами в Instagram позитивной фотографией, для которой позировала со своими дочками — 8-летней Максвелл Дрю и 2-летней Берди Мэй. У певицы также есть 7-летний сын Эйс Кнут.

В описании поста Симпсон рассказала, как была сделана фотография с девочками: «Я всегда учила дочек улыбаться и поднимать настроение другим. И сегодня Макси предложила: «Мам, Берди, давайте улыбнемся и сделаем папочке приятно».

Фанаты оценили милый пост Джесс: «Какие милые тройняшки!», «Как мне нравится! Когда улыбаешься ты — тебе улыбаются в ответ», «Ты хорошая мама», «Ты очень красивая без макияжа. А девчонки такие милые».

Отец детей 40-летней Джессики — бывший игрок NFL Эрик Джонсон, с которым Симпсон состоит в браке с 2014 года. Прошлым летом пара отметила шестую годовщину свадьбы. По этому поводу Симпсон посвятила супругу трогательный пост в Instagram: «Эрик Джонсон, муж мой, я так тебя люблю. Шесть лет назад в этот день я вышла замуж за свою родственную душу. Наш союз был предначертан на небесах. Вместе мы воплощаем и лелеем наши мечты. Это судьба. Так было и так будет всегда».

Ранее в интервью журналу Shape Джессика рассказывала, как детский смех помогает ей расслабляться и радоваться жизни. «Когда я слышу, как болтают и хихикают мои дети — это самые целительные звуки. Это очень заразительно: вся семья тоже начинает смеяться, это такая групповая смехотерапия», — поделилась певица.