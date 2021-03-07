Диета от облысения: ученые составили спецменю для мужчин

Замедлить или даже остановить выпадение волос у мужчин можно с помощью правильного питания. К такому выводу пришли медики, которых цитирует Express.

Они советуют сильному полу переходить на белковое меню — взрослому человеку нужно примерно 0,6 — 0,75 г белка на килограмм веса тела в день. В рацион следует включить мясо, рыбу, яйца, молоко, сыр, крупы, зерновые продукты, орехи и бобовые.

Также важен для роста волос — цинк, он играет большую роль в восстановлении волосяных тканей и помогает поддерживать правильную работу сальных желез вокруг фолликулов. Содержится цинк, например, в тыквенных семечках — всего 40 г. семечек тыквы могут обеспечить до 15% суточной нормы цинка в организме. А одно крупное куриное яйцо содержит около 5% рекомендуемой нормы. Кроме того, все молочные продукты являются источником цинка, но в йогурте его количество максимально.

Еще медики рекомендуют мужчинам с признаками начинающейся алопеции избегать стрессовых ситуаций, скандалов и блокировать неприятные эмоции.