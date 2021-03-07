Черноморское побережье в РФ засыпало трупами мертвых дельфинов и птиц

Мертвые дельфины и птицы усыпали побережье поселка Джубга в Краснодарском крае. Об этом сообщают местные жители — свои видео они отправляют СМИ или публикуют в соцсетях.

Такие же страшные кадры выкладывают в Сеть жители Витязево и Геленджика. Подборку роликов публикует РБК.

Местные власти уже отреагировали. Чиновники назвали это явление «ежегодным» — по их словам, случившееся связано с холодами: якобы стало мало пищи — хотя местные и гости курортов помогают, ежедневно подкармливают лебедей, уток, чомг, но всех спасти не могут.

Однако местные жители и общественники объяснениям властей не верят. Они предполагают, что речь идет об очередной экологической катастрофе, а местные власти «замалчивают» ЧП, как это было «с водорослями на Камчатке» — в Большой и Малой Лагерной бухтах, а также на территории бухты Бабья нашли трупы морских обитателей. Также местные жители сообщали о проблемах со здоровьем после контакта с водой в той местности.