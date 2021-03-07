Blue Sky ищет возможности закончить анимационный фильм Nimona

В феврале Disney объявила о закрытии студии Blue Sky, которую она приобрела в рамках слияния в 2019 году с 20th Century Fox. Согласно Buzzfeed News, это решение оставило анимационный фильм «Нимона» в подвешенном состоянии.

Согласно описанию проект должен был стать первым полнометражным анимационным фильмом Диснея, в котором на первом плане были бы ЛГБТ-герои.

Теперь Collider узнал, что Хлоя Грейс Морец и Риз Ахмед озвучили двух из трех главных героев в «Нимоне».

Источники, близкие к ситуации, сообщают Collider, что руководство Blue Sky продолжает изучать варианты завершения фильма. Сообщается что фильм был завершен примерно на 75 процентов, но до окончания производства оставалось еще 10 месяцев, в следствии чего Disney пришлось принять трудное решение. Вероятно руководству студии не очень понравилось, то что он увидели в фильме, в противном случае студия приложила бы больше усилий, чтобы продолжить производство.

Сейчас Blue Sky ищет потенциальных покупателей, которые могли бы выкупить картину и выделить деньги на завершение производства.