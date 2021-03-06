WarnerMedia намекнули на продолжение «Гарри Поттера»

В последние месяцы вокруг то и дело ведутся разговоры про «Гарри Поттера». Сначала в франшизе «Фантастические звери» произошла серьёзная замена каста, а затем появились слухи, что HBO Max может выпустить сериал по культовой серии романов Джоан Роулинг. Теперь же глава WarnerMedia Джейсон Киллар намекнул, что студия планирует заняться сиквелами.

«Есть такая маленькая штучка под названием «Гарри Поттер», которая является одной из самых любимых франшиз. И мы крайне благодарны возможности партнёрства с Джоан Роулинг, и я соглашусь, что в этом есть много потенциала», — заявил Киллар во время встречи с инвесторами.

О чём конкретно говорил Киллар, неясно, но ранее в сети уже были слухи, что студия планирует экранизировать пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», правами на которую в том числе владеет и Роулинг.

Напомним, что в этом году франшизе также стукнет 20 лет, что может означать появление разных анонсов.