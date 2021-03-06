В США разрешили полностью цифровую контрацепцию

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило к применению полностью цифровой метод контрацепции. Приложение Clue Birth Control немецкой компании BioWink требует вводить лишь даты начала менструаций, после чего определяет «безопасные» дни. Подробно о разработке пишет TechCrunch.

Имеющиеся барьерные и фармакологические противозачаточные средства обладают высокой (более 90 процентов) эффективностью. Тем не менее их использование не всегда возможно по разным причинам, таким как противопоказания, низкая доступность, физический и психический дискомфорт и другие. Самостоятельный расчет «безопасных» дней (в которые вероятность зачатия стремится к нулю) путем ведения дневника менструальных циклов, зачастую с измерением температуры и оценкой цервикальной слизи, неудобен и не обеспечивает надежной защиты.

Современные разработчики предлагают использовать для этих целей цифровые технологии и довели идею до практического применения. В 2018 году FDA зарегистрировало первый «цифровой контрацептив» — приложение шведской компании Natural Cycles. Однако оно требует дополнительных инструментальных измерений температуры. Кроме того, от пользователей поступали жалобы о недостаточной надежности метода.

Clue Birth Control задумано как платное расширение имеющегося приложения для мониторинга менструального цикла. Для нового функционала BioWink в 2019 году приобрела алгоритм Dynamic Optimal Timing (Dot), разработанный и успешно протестированный Джорджтаунским университетом и компанией Cycle Technologies. Он требует только регулярного введения даты первого дня менструации и рассчитывает индивидуальные особенности цикла с помощью байесовского моделирования, указывая интервалы с высоким и низким риском забеременеть при незащищенном половом акте.

Интерфейс приложения

По словам медицинского директора Clue Линаи Брейбой (Lynae Brayboy), по мере использования приложения результаты становятся более персонализированными, что позволяет уменьшить «небезопасный» интервал с 16 до примерно 11 дней. Заявленная компанией эффективность составляет от 92 процентов при «типичном», характерном для большинства людей использовании до 97 — при «идеальном». Конкурирующая Natural Cycles обещает 93-процентную эффективность, что сопоставимо с оральной гормональной контрацепцией.

На основании результатов клинических испытаний FDA одобрило применение Clue Birth Control у женщин в возрасте от 18 до 45 лет с относительно регулярными менструациями. Регистрации в приложении предшествует детальный опрос на эту тему. Пользовательниц, не входящих в указанную возрастную группу, или с выраженно непостоянным циклом алгоритм заблокирует, отметила исполнительный директор компании Одри Цзан (Audrey Tsang).

Начало продаж Clue Birth Control в США запланировано на 2021 год, следующим рынком сбыта должны стать европейские страны. Цена приложения пока не разглашается.