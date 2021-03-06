В США разрешили полностью цифровую контрацепцию

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило к применению полностью цифровой метод контрацепции. Приложение Clue Birth Control немецкой компании BioWink требует вводить лишь даты начала менструаций, после чего определяет «безопасные» дни. Подробно о разработке пишет TechCrunch.
Имеющиеся барьерные и фармакологические противозачаточные средства обладают высокой (более 90 процентов) эффективностью. Тем не менее их использование не всегда возможно по разным причинам, таким как противопоказания, низкая доступность, физический и психический дискомфорт и другие. Самостоятельный расчет «безопасных» дней (в которые вероятность зачатия стремится к нулю) путем ведения дневника менструальных циклов, зачастую с измерением температуры и оценкой цервикальной слизи, неудобен и не обеспечивает надежной защиты.
Современные разработчики предлагают использовать для этих целей цифровые технологии и довели идею до практического применения. В 2018 году FDA зарегистрировало первый «цифровой контрацептив» — приложение шведской компании Natural Cycles. Однако оно требует дополнительных инструментальных измерений температуры. Кроме того, от пользователей поступали жалобы о недостаточной надежности метода.
Clue Birth Control задумано как платное расширение имеющегося приложения для мониторинга менструального цикла. Для нового функционала BioWink в 2019 году приобрела алгоритм Dynamic Optimal Timing (Dot), разработанный и успешно протестированный Джорджтаунским университетом и компанией Cycle Technologies. Он требует только регулярного введения даты первого дня менструации и рассчитывает индивидуальные особенности цикла с помощью байесовского моделирования, указывая интервалы с высоким и низким риском забеременеть при незащищенном половом акте.
По словам медицинского директора Clue Линаи Брейбой (Lynae Brayboy), по мере использования приложения результаты становятся более персонализированными, что позволяет уменьшить «небезопасный» интервал с 16 до примерно 11 дней. Заявленная компанией эффективность составляет от 92 процентов при «типичном», характерном для большинства людей использовании до 97 — при «идеальном». Конкурирующая Natural Cycles обещает 93-процентную эффективность, что сопоставимо с оральной гормональной контрацепцией.
На основании результатов клинических испытаний FDA одобрило применение Clue Birth Control у женщин в возрасте от 18 до 45 лет с относительно регулярными менструациями. Регистрации в приложении предшествует детальный опрос на эту тему. Пользовательниц, не входящих в указанную возрастную группу, или с выраженно непостоянным циклом алгоритм заблокирует, отметила исполнительный директор компании Одри Цзан (Audrey Tsang).
Начало продаж Clue Birth Control в США запланировано на 2021 год, следующим рынком сбыта должны стать европейские страны. Цена приложения пока не разглашается.
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