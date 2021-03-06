Создатели «Мортал Комбат» заявили, что брали пример с Marvel

Создатели фильма «Мортал Комбат«, основанного на серии популярных файтингов, брали пример с киновселеной Marvel. Такое признание сделал продюсер проекта Тодд Гарнер, слова которого приводит издание Comic Book.

«Итак, мы начали с размышлений о том, что бы сделала в таком случае Marvel? Как собирались Мстители? Мы подумали: они ведь начали с одного персонажа, который стал своего рода отправной точкой, — с Железного Человека, они же не стартовали сразу с Мстителей. Тогда мы стали рассуждать: хорошо, давайте определим, кто в нашем случае будет этим героем? Было несколько идей, и выбор оказался сложным, потому что все они очень специфичны. Если бы начали с Танком, это было бы странно. Поэтому, мы решили, что правильным будет более нейтральное начало А потом развивать историю таким образом, что мы сможем встретиться со всеми персонажами, которых любят фанаты», — рассказал он.

Напомним, что релиз фильма «Мортал Комбат» запланирован на апреля 2021 года. Как и прочие проекты студии Warner Bros. он выйдет одновременно в прокат и стриминг HBO Max.

Дебют первой игры из этой серии состоялся еще в 1992 году. В апреле 2019 года был выпущен эпизод под названием «Mortal Kombat 11», ставший одним из самых продаваемых в сезоне.