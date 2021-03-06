Памела Андерсон продает особняк почти за $15 млн

Американская актриса, звезда Playboy 53-летняя Памела Андерсон, которая недавно в шестой раз вышла замуж, решила навсегда уехать из Америки и перебраться в Канаду.

Так, знаменитость продает свой особняк в Калифорнии за 14,9 млн долларов. Дом она приобрела еще в 2000 году за 1,8 млн долларов. Об этом сообщает издание New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Андерсон, она приняла такое решение после того, как вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Она отметила, что именно в этом доме произошло множество приятных и забавных моментов, которые запомнятся надолго.

Как стало известно, жилье звезды расположено в Малибу на огромном участке и состоит из трех спален и столько же ванных комнат. Также там есть отдельный гостевой дом.

Особняк находится среди оливковых и апельсиновых садов, а также имеет безопасный выход на пляж. Внутри дома есть джакузи, оформленное в стиле гротто.