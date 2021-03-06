Обнаружена новая элементарная частица — прелестно-странный барион

Российские ученые, работающие в составе международной коллаборации (CMS) на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН, объявили об обнаружении новой элементарной частицы.

Как следует из сообщения Московского физико-технического института (МФТИ), впервые открыто орбитальное возбуждение (резонанс) — прелестно-странного бариона.

По словам научного руководителя исследования, старшего сотрудника лаборатории физики высоких энергий МФТИ Руслана Чистова, ученые шли к этому результату почти два года, и «поначалу было неочевидно, что на имеющейся статистике мы сможем эффективно восстановить и увидеть сигнал от нового бариона».

Семейство прелестно-странных барионов состоит из верхнего или нижнего, а также странного (strange) и прелестного (beauty) кварков. Эти частицы живут короткое время и отсутствуют в окружающем нас стабильном мире.

Барион — это элементарная частица, состоящая из трех кварков. Знакомыми всем представителями барионов служат протон и нейтрон, образованные из верхних (up) и нижних (down) кварков. Они совместно с электронами формируют все стабильное видимое вещество нашей Вселенной.