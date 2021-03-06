Marvel возвращает легендарных Людей Икс

Студия Marvel готовится к возвращению Людей Икс на экраны. Новая лента будет частью уже имеющейся киновселенной.

В ближайшее время студия запустит в производство фильм под рабочим названием «Мутанты». Пока никаких кастинговых решений не было принято.

Официальный анонс планируется на лето. Компания Walt Disney сделает официальное объявление во время одного из своих мероприятий.

Последней лентой, которую посвятили Людям Икс, стали «Новые мутанты» 2020 года. Но его разгромили критики и он получил нелестные отзывы зрителей.

Напомним, что кинокомпания Marvel восстановила полный контроль над Людьми Икс и Фантастической четверкой в 2019 году, когда приобрела 20th Century Fox со всеми активами.

В 2022 году студия начнет работать над созданием фильма «Дэдпул 3». Директор Disney Боб Айгер неоднократно обещал, что проект останется с рейтингом R (что нетипично для Disney).

Подробности о фильме и его формат пока не сообщали. Но точно известно, что главную роль вновь выполнит Райан Рейнольдс.

Прошедшие фильмы о Людях Х:

«Люди Икс» (2000)

«Люди Икс 2» (2003)

«Люди Икс: Последняя битва» (2006)

«Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009)

«Люди Икс: Первый Класс» (2011)

«Росомаха» (2013)

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014)

«Дедпул» (2016)

«Люди Икс: Апокалипсис» (2016)

«Логан» (2017)

«Дедпул 2» (2018)

«Люди Икс: Темный Феникс» (2019)

«Новые мутанты» (2020)