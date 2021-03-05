Женщина-пастор бросила церковь ради конкурса пышных ягодиц

Ради воплощения мечты многие люди готовы расстаться не только с работой, но и со своими убеждениями. Судить их не нам, но иногда очень интересно наблюдать за коллизиями их судьбы. В Бразилии женщина, шесть лет служившая пастором в церкви евангелистов оставила паству, чтобы участвовать в ежегодном конкурсе ягодиц Miss BumBum 2021.



Андреса Урах (Andressa Urach) давно уже мечтает взять первый приз на известном на весь мир бразильском конкурсе Miss BumBum. В 2012 году ей это почти удалось, но одна из претенденток все-таки опередила Андресу. Девушка стала второй, что ее совсем не устраивает — душа просит реванша.



В 2012 году Урах было проще светить пышным задом перед жюри и зрителями, так как она работала ведущей на телевидении и моделью. Но последние шесть лет жизни блондинка посвятила церкви евангелистов, где служила пастором, и это мешало ей снова попытать счастья.

В 2021 году Андреса сдалась и решила оставить служение богу ради воплощения давней мечты. Она ушла из церкви и полностью сосредоточилась на подготовке к конкурсу. Зная, что борьба предстоит напряженная, Урах не поскупилась и отдала пластическим хирургам почти 50 тыс. долларов (3,7 млн рублей) за подтяжку ягодиц.



Целеустремленную Андресу не смутил даже тот факт, что главный приз конкурса составляет 9 тыс. долларов (660 тыс. рублей) и ее инвестиции в полном смысле этого слова улетают в задницу. Но мечта дороже любых денег и красотка не думает о расходах, а предвкушает триумф.



В одном из своих постов в инстаграме претендентка на звание лучшей попы Бразилии сообщила, что ею двигает не только честолюбие, но и любопытство, а также азарт:

«Мне очень любопытно встретить 27 кандидаток с самыми красивыми ягодицами в Бразилии».

При этом блондинка практически не сомневается в своей победе, так как считает, что в этом году она готова предъявить гораздо более качественную пятую точку, чем 9 лет назад.



Напоминаем, что в 2021 году конкурс Miss BumBum пройдет в Сан-Паулу в июле, так что у вас еще есть время подготовиться и составить конкуренцию самонадеянной Андресе.