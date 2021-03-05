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Жан-Люк Годар уходит из кино

Жан-Люк Годар уходит из кино

Великий французский режиссер объявил о своем уходе на пенсию. Об этом Жан-Люк Годар сообщил во время видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале.

Кинематографист отметил, что перед завершением карьеры выпустит две прощальные картины, которые подытожат его многолетнее творчество. Они будут называться «Сценарий» и «Смешные войны».

Напомним, Жан-Люк Годар является одним из главных мастеров французской новой волны, совершившей в 60-х революцию в европейском и мировом кинематографе. Среди его знаменитейших работ — «На последнем дыхании», «Презрение», «Альфавиль», «Китаянка», «Прощай, речь».

5 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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