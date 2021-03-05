В Японии создали батарею рекордной емкости

Компания Hitachi Zosen разработала полупроводниковую батарею с рекордной емкостью и устойчивостью к широкому диапазону температур. Устройство можно использовать в спутниковой и промышленной технике.

Высокопроизводительная полупроводниковая батарея, представленная в среду на выставке в Токио, обладает емкостью 1000 миллиампер-часов — примерно в семь раз больше, чем предыдущие модели японской компании. Она также может работать в диапазоне температур от 100 до минус 40 градусов Цельсия.

С меньшим риском возникновения и более высокой эффективностью использования энергии, чем обычные литий-ионные батареи, полупроводниковые батареи считаются источником энергии следующего поколения. Ведущими производителями в области полупроводниковых технологий являются японские компании Toyota Motor и Murata Manufacturing, однако им еще предстоит решить такие задачи, как увеличение емкости и сокращение расходов для разработки.

Компания уже достигла соглашения с Японским агентством аэрокосмических исследований о тестировании практического применения полупроводниковых батарей в космосе. Оборудование для фотоаппаратов, работающее от батареи Hitachi Zosen, отправят в национальный модуль Kibo на Международной космической станции уже этой осенью, а испытания будут проводиться в течение шести месяцев.

Hitachi Zosen уже разработала технологию производства твердого электролита без использования герметика или растворителя. Использование меньшего количества примесей снижает электрическое сопротивление, повышая производительность батарей.

Несмотря на то, что новая полупроводниковая батарея достигла рекордной емкости, она все еще далеко отстает от своих литий-ионных аналогов. Те, которые используются в смартфонах, предлагают производительность в тысячи миллиампер в час.