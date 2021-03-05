В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Окончания пандемии можно ожидать в начале 2022 года, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Согласно его оценке, заболеваемость сохранится на высоком уровне весь 2021 год, сообщает Die Welt. Однако ситуация станет «более предсказуемой и управляемой» по сравнению с предыдущим годом, поскольку сейчас ученые знают о коронавирусе гораздо больше.

Представитель ВОЗ призвал страны Европы проявить солидарность и добиваться справедливого распределения вакцин между богатыми и бедными регионами.

Он предостерег и от быстрой отмены ограничительных мер, чтобы не спровоцировать «откат» к началу пандемии.

Также Клюге предупредил, что COVID-19 «не исчезнет полностью».

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс высказал аналогичный прогноз. По его мнению, охваченный пандемией мир может не вернуться к «нормальному состоянию» раньше 2022 года. При этом миллиардер уверен, что предпринимаемых сейчас усилий для победы над вирусом недостаточно.