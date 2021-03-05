В США пропали осенние бабочки

По прогнозам экологов, численность многих европейских чешуекрылых, в том числе капустниц, репниц и брюквенниц, может сократиться до нуля в Великобритании и некоторых других регионах Европы к 2050 году.

То, что численность бабочек быстро снижается не только в окрестностях городов, но и в нетронутых уголках природы на западе США, в очередной раз говорит о том, что мы не можем считать, что существованию насекомых ничто не угрожает там, где нет человека. Глобальное потепление одинаково сильно влияет на все географические регионы. Мэтт Фористер, профессор университета штата Невада в Рено в США

По словам авторов работы, эта тенденция началась 40 лет назад. Особенность заключается в том, что численность бабочек сокращается как в окрестностях городов, так и в нетронутых уголках природы на западе страны.

По словам Фористера, это означает, что для существования насекомых есть массовая угроза, даже в тех местах, где нет человека.

Ученые планируют продолжать наблюдения, чтобы понять, как спасти бабочек от полного вымирания.