Ученые посчитали объем памяти человека в террабайтах

Память — это не просто то, что происходит в вашем мозге. Вы не можете просто создать воспоминание, вы должны его сформировать. Это не одно и то же.

В мозге человека есть много процессов, большинство из них до сих пор изучается. Например, те, которые определяют, как и почему хранятся воспоминания и как они вызываются. Ученые, в частности нейробиологи, в течение многих лет знают, что состояние человека — молодой он или старый, в стрессе он или нет — может мешать или способствовать процессу кодирования памяти в уме.

Сейчас начинает выясняться еще кое-что. Когда человек что-то забывает, это происходит не из-за того, что у него «плохо работает память». На деле происходит реорганизация мозга, чтобы он мог сосредоточиться на более важных вещах. Существуют даже ведущие теории о том, что мозг хранит в памяти все, что с вами когда-либо происходило. Он просто формирует нейронные пути к воспоминаниям, которые считает важными.

Это может показаться безумием, но есть веские доказательства этой теории, сообщает Interesting Engineering. Есть определенные клинические расстройства, которые заставляют людей вспоминать все, что с ними когда-либо происходило. Как мальчик на видео ниже:

Воспоминания, или, скорее, нейронные пути, которые используются для их вызова, усиливаются с каждым разом, когда мы воскрешаем определенные события в памяти. Активная практика восстановления воспоминаний, например, подготовка к экзамену, улучшит способность вашего мозга к запоминанию.

Итак, как же тогда мы можем лучше запоминать что-то, если уже понимаем основной принцип?

Лучшие способы запомнить

Несколько исследований ведущих психологов и нейробиологов показывают, что выполнение викторин, практика и успешное запоминание чего-либо намного лучше, чем обычные попытки запомнить что-либо. В этих исследованиях учащиеся специально использовали различные средства запоминания, чтобы выучили слова иностранного языка.

Некоторые группы просто учили переводы слов. Другие применял различные техники. Спустя 7 дней после начала эксперимента те ученики, которые не применяли никаких техник, выучили 25% слов или ниже. Другие студенты выучили 80% слов. На основании фактических данных исследователи пришли к выводу, что такие методы обучения, как карточки или постоянные опросы, помогают учащимся сохранить воспоминания. Эти же принципы можно применить для закрепления воспоминаний в голове.

Есть еще один способ, который появился еще в древней Греции, а благодаря персонажу сэра Артура Конана Дойля стал обсуждаемым и наше время.

Какие есть техники запоминания?

Тренировка рабочей памяти

Рабочая память (РП), также известная как оперативная, — это совокупность процессов, позволяющих нам хранить и временно использовать информацию с целью осуществления таких комплексных когнитивных задач, как понимание речи, чтение, применение математических способностей, обучение или рассуждение. Рабочая память является одним из видов кратковременной памяти.

Согласно модели Бэддели и Хитча, рабочая память состоит из трех систем и включает компоненты как хранения, так и обработки информации.

Центральный управляющий элемент: работает как система наблюдения за вниманием, которая решает, на что нам обращать внимание, а на что нет, а также организовывает последовательность действий, которые необходимо произвести для осуществления вида деятельности.



Фонологическая петля: позволяет нам удерживать в памяти письменный и устный материал.



Зрительно-пространственный набросок: помогает нам управлять визуальной информацией и сохранять ее.



Эпизодический буфер: используется для объединения информации из фонологической петли и визуально-пространственного наброска, построения целостного эпизода и для связи с долговременной памятью.

Мы ежедневно используем рабочую (или оперативную) память при выполнении различного рода задач. Когда пытаемся вспомнить номер телефона до того, как записать его. Когда мы участвуем в разговоре, нам нужно удержать в памяти то, что только что сказали, чтобы обработать эту информацию и высказать свою точку зрения. Когда в школе или университете мы конспектируем лекции, нам необходимо запомнить, что сказал преподаватель, чтобы потом записать это своими словами. Когда пересчитываем в уме стоимость наших покупок в супермаркете, чтобы понять, хватит ли нам денег.

Метод локусов, или «чертоги памяти»

Метод локусов (другие названия — метод мест, дворец памяти, чертоги разума, пространственная мнемоника) — мнемонический (то есть помогающий развитию памяти) метод, изложенный еще в древнеримских трактатах, посвященных риторике. Основан на мысленно-пространственных ассоциациях, целью которых является создание, упорядочивание и дальнейшее использование всего содержимого человеческой памяти. Использование подобного метода упорядочивания и хранения информации можно наблюдать во многих трудах по психологии и нейрологии, при том, что он использовался также в первой половине XIX века в работах на тему риторики, логики и философии.

Практически все известные нам нюансы тренировок памяти времен античности были описаны между 86 и 82 гг. до н. э. в коротком анонимном учебнике «Риторика для Геренния».

Метод локусов часто называют «умственной прогулкой». В сущности метод заключается в развитии памяти посредством визуализации: создании в своем воображении пространства, в котором можно хранить огромное количество информации. Иными словами, человек запоминает, например, план какого-либо здания или местоположение магазинов на определенной улице, или других географических объектов, состоящих из определенного числа различных локаций (мест). Когда человеку, использующему описанный метод, требуется запомнить какие-либо факты, он как бы отправляется на прогулку по упомянутым выше локациям и ассоциирует какой-либо факт (например, число, которое требуется запомнить) с одним из объектов своих «чертогов памяти» путем формирования своего рода изображения, логически объединяющего требуемый для запоминания факт и отличительную особенность расположения (например, комнату в чертогах или предмет, находящийся в этой комнате).

Этот метод часто используют на соревнованиях мнемоников, когда конкурсанты должны запомнить по 500 разных цифр за 15 минут или последовательность 100 предметов, на запоминание которых дается всего по несколько секунд.

Просто посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, насколько эффективна эта методика для запоминания тысяч цифр числа Пи.

С 1991 года проводятся чемпионаты мира по запоминанию. На первом, прошедшем в Лондоне, победил британец Доминик О’Брайен (англ. Dominic O’Brien). В настоящее время соревнования проводятся в 30 странах мира по следующим дисциплинам: абстрактные изображения, слова, имена и лица, карты на скорость, последовательность карт за час, числа на скорость, числа за час, двоичные числа на скорость, исторические даты, числа на слух. Зачастую процессы, играющие ключевую роль в работе памяти, наталкиваются на проблемы психологического и физиологического характера.

Ученые решили наконец-то проверить в клинических условиях, какой метод запоминания лучше.

Исследование «чертогов памяти»

Шерлок Холмс запоминает все, представляя, что хранит кусочки информации в «чертогах памяти». Теперь исследователи обнаружили, что этот метод действительно работает для создания долговременных воспоминаний.

Согласно исследованию, опубликованному в Science Advances, тренируясь с этим методом, лучшие чемпионы мира по запоминанию могут запоминать непомерно большой объем информации, такой как списки слов, серии цифр и колоды карт. Но на чемпионате мира по памяти проверяется только кратковременная память, и лишь несколько исследований изучали мозг, поскольку люди используют этот метод для улучшения памяти.

«Мы были очарованы тем, как возможны такие выдающиеся показатели памяти, которые были продемонстрированы на чемпионате мира по запоминанию», — сказала ведущий автор Изабелла Вагнер, женщина-когнитивный нейробиолог Венского университета.

По ее словам, метод локусов использует хорошо известные места или маршруты в качестве «каркаса» или «структуры» для встраивания новой, несвязанной информации. Сочетание предшествующих знаний — знакомого пути — и новой информации помогает улучшить память.

Чтобы оценить метод локусов, Вагнер и ее команда привлекли 17 «чемпионов по запоминанию» — людей, которые вошли в число 50 лучших в мире соревнований по запоминанию, и 16 человек, у которых был подходящий возраст и интеллект. Исследователи провели сканирование мозга участников с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), попросив их изучить случайные слова из списка. Затем ученые дали участникам по три слова из списка и попросили их вспомнить, были ли слова в том же порядке, что и ранее изученные.

Во второй части исследования они набрали 50 участников, которые ранее не имели опыта в мнемонике, и обучили 17 из них в течение шести недель вызывать воспоминания, используя метод локусов. Остальные участники были в контрольной группе (16 из них обучались с использованием другой тактики мнемотики — «тренировка рабочей памяти», и 17 людей не тренировались вообще). Они снова сканировали мозг участников с помощью фМРТ, поскольку они выполняли одни и те же задачи как до, так и после тренировки. Исследователи также попросили их вспомнить, какие слова были в списке через 20 минут и 24 часа после их сканирования с помощью фМРТ.

Команда использовала этот тест, чтобы определить «слабые воспоминания», или те, которые можно было вспомнить через 20 минут, но не через 24 часа, и «устойчивые воспоминания», или те, которые можно было вспомнить через 24 часа. Четыре месяца спустя исследователи повторно проверили способность участников запоминать и вспоминать слова.

Что в итоге?

Как и ожидалось, участники показали лучшую и долговечную память после тренировки с методом локусов, чем после тренировки с другой техникой памяти или вообще без техники. Участники, которые тренировались по древнему методу, показали значительное увеличение долговременных воспоминаний, но незначительное изменение слабых воспоминаний (или краткосрочных воспоминаний, которые исчезли через 20 минут) по сравнению с контрольными группами.

Через 20 минут люди, которые были обучены методом локусов, запомнили около 62 слов из списка, тогда как те, кто обучался с помощью другого метода, запомнили 41, а те, кто вообще не тренировался, вспомнили 36. Через 24 часа люди, прошедшие обучение по методу локусов, запомнили около 56 слов против 30 и 21 в контрольных группах соответственно.

Четыре месяца спустя люди, обученные методу локусов, могли запомнить около 50 слов против 30 и 27 в контрольных группах соответственно. Более того, чемпионы мира по запоминанию и участники, которые тренировались по методу локусов, продемонстрировали схожую мозговую активность при запоминании списков слов и их порядка.

Команда также наткнулась на кое-что неожиданное: пока и чемпионы мира, и участники выполняли эти задачи, активность их мозга снижалась в областях, обычно связанных с обработкой памяти и долговременной памятью, сообщила Вагнер Live Science. «Это было несколько неожиданно для нас, поскольку лучшая производительность обычно связана с повышенным вовлечением различных областей мозга», — сказала она.

Другими словами, они обнаружили, что меньшая активация мозга приводит к лучшей памяти. Похоже, что метод локусов побуждает мозг работать более эффективно. Кроме того, пока участники отдыхали, у тех, кто был обучен методу локусов, увеличилась связь мозга между другими причинами, важными для сохранения долговременной памяти.

https://hightech.fm/2021/03/05/remember-things