Ученые — белые медведи скоро исчезнут

В исследовании, опубликованном в Nature Communications, женщина-профессор университета Макгилла Дженнифер Сандей и ее соавторы хотели понять, как изменились тепловые пределы живых видов. Ученые разработали самую большую доступную базу данных, в которой собраны термические допуски для всех типов организмов — GlobTherm.

Исследователи обнаружили , что в первую очередь, термическая толерантность видов связана с климатом места обитания.

«Логично, что температурные пределы в основном соответствуют нынешнему климату вида, но отслеживание эволюционной истории температурных пределов может показать, как виды оказались там, где они находятся сегодня», — подчеркивает Сандей, доцент кафедры биологии.

Исследователи также обнаружили, что толерантность к холоду развивалась у видов намного быстрее, чем толерантность к теплу, особенно у эндотермов по сравнению с эктотермиями и растениями.

Эндотермные животные — это те животные, которые генерируют метаболическое тепло для регулирования температуры собственного тела, например, млекопитающие и птицы. Экзотермические животные, в свою очередь, регулируют температуру тела с помощью внешних источников тепла. К таким видам относятся рептилии, рыбы и беспозвоночные.

Одна из причин этого несоответствия заключается в том, что устойчивость к теплу достигла эволюционного барьера — аттрактора. За его пределами эволюция ограничивается. Это говорит о том, что подавляющее большинство видов не сможет адаптироваться достаточно быстро, чтобы выжить в беспрецедентных темпах современного изменения климата.