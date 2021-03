История

Твиттер объявил о плане грандиозных реформ С момента своего запуска в марте 2006 года Twitter практически не менялся. Наверное, самым революционным нововведением стало расширение предельных размеров одного твита со 140 до 280 символов в 2017-м. Однако в конце февраля 2021 года руководство соцсети объявило, что в ближайшие пару лет планирует кардинально изменить облик платформы — чтобы привлечь новую аудиторию, двукратно увеличить выручку и фильтровать контент так, чтобы главе Twitter Джеку Дорси больше не приходилось оправдываться перед властями США за распространение дезинформации. «Медуза» рассказывает, какие новые функции появятся в твиттере в ближайшие пару лет. Платные твиты Масштабные нововведения, которые в ближайшее время планирует реализовать Twitter, анонсировали на «дне аналитика» — ежегодном мероприятии компании для инвесторов и маркетологов. Три ключевые функции, которые должны в значительной степени изменить облик соцсети, будут называться Super Follows («суперподписка»), Tipping («чаевые» или «донаты») и Communities («сообщества»). Super Follows — это платная подписка. Она позволит владельцам аккаунтов взимать плату со своих фолловеров за предоставление дополнительного контента, а самой соцсети — зарабатывать на комиссии с каждого платежа. Идея вовсе не нова: один из самых известных сервисов, в основе которого лежит такая модель, — Patreon, сайт для людей творческих профессий, где они распространяют свои произведения по платной подписке. Аналогичный подход — в основе сервиса OnlyFans; кроме того, возможность платной подписки реализована и у прямых конкурентов Twitter — Facebook и Youtube. Twitter прямо говорит, что функция Super Follows ориентирована на инфлюенсеров и создателей уникального контента. Для них же будет реализована и функция Tipping, то есть донаты. В компании пока не раскрывают, как именно она будет работать, однако директор по разработке и исследованиям Twitter Дэнтли Дэвис дал понять, что эта функция отчасти связана с интересом компании к контенту «крупной формы» и развитию недавно приобретенного сервиса рассылки контента Revue. В сообщении об этой сделке соцсеть несколько раз подчеркивала, что Revue необходим для повышения привлекательности Twitter для писателей, журналистов и других создателей текстового контента, а также его издателей — вероятно, речь о СМИ. «Мы прорабатываем много вариантов: например, предоставлять людям возможность подписываться на информационные рассылки от своих любимых пользователей в Twitter; или новые возможности для авторов, позволяющие вести беседы со своими подписчиками», — объясняли в Twitter. Рассылки, судя по объяснениям Дентли Дэвиса, должны стать одним из бонусов, доступных для тех, кто воспользуется функциями Super Follows или Tipping. Кроме того, владельцы аккаунтов смогут ограничить возможность комментировать свои публикации — например, эта функция будет доступна только платным подписчикам. Такой подход резко контрастирует с нынешней парадигмой тотальной открытости Twitter — когда подавляющее большинство публикаций открыты для комментирования всем желающим. Третье анонсированное новшество — функция Communities — это практически прямое клонирование групп, существующих в Facebook и других соцсетях. «Мы работаем над созданием функции, которая позволит людям с легкостью находить и начинать самим интересные дискуссии, которые охватывают релевантные для них темы или объединяют их по другим критериям, например, географическому положению», — указано в презентации (pdf) Twitter. Представленные соцсетью примеры будущих сообществ — это, например, группы для любителей кошек, растений, поклонников серфинга или борцов за социальное равенство. В Twitter указывают, что Communities станут расширением уже существующей функции Topics («Темы»), а администраторы сообществ смогут устанавливать собственные правила — «поверх» общих условий использования Twitter. Конкретных сроков, в которые Twitter планирует запустить новые функции, не прозвучало. Мотивы Все эти функции должны решить для Twitter две основные задачи. Первая — увеличение аудитории соцсети за счет привлечения популярных производителей контента и их поклонников. Вторая задача — значительное улучшение финансовых показателей за счет комиссии со всех новых платных функций, а также увеличения рекламных доходов благодаря росту аудитории (сейчас Twitter зарабатывает преимущественно показом рекламы). Официальную статистику по общему количеству пользователей Twitter не раскрывает: в 2019 году компания изменила способ измерения аудитории, и теперь использует такой показатель как mDAU, то есть число активных пользователей в день, которым могла быть продемонстрирована реклама. По итогам 2020-го mDAU составлял 192 миллиона пользователей, что на 27% выше показателей годом ранее. Однако за счет новых функций руководство Twitter намерено значительно увеличить показатель mDAU — до 315 миллионов пользователей к концу 2023 года, и, учитывая текущие темпы роста, это очень амбициозный план. При этом с общей статистикой Twitter все не так гладко — именно поэтому компания, вероятно, и изменила систему измерений. На протяжении последних нескольких лет MAU соцсети, то есть общее количество активных пользователей в месяц, по данным аналитиков, колеблется в рамках 320-330 миллионов пользователей. К концу 2020 года этот показатель оценивался уже в 340 миллионов пользователей, однако это совсем незначительный рост в сравнении с цифрами конкурентов, например, Facebook — у него за 2020 год MAU выросло с 2,5 до 2,8 миллиарда пользователей. Считается, что Twitter в текущем виде, вероятно, достиг своего предела и близок к исчерпанию потенциала роста. Это сказывается и на финансовых показателях, которые, как и общая аудитория соцсети, растут не слишком активно. По итогам 2020 года выручка Twitter составляла 3,7 миллиарда долларов, что лишь на 7% выше показателей годом ранее. Однако благодаря кардинальной модернизации соцсети и внедрению новых функций через пару лет компания обещает увеличить выручку вдвое, до 7,5 миллиарда долларов по итогам 2023 года. Политические новшества Не менее важными для пользователей Twitter будут готовящиеся инструменты для фильтрации контента. С 2020 года компания уже использует функцию маркировки недостоверной или спорной информации, за что ее периодически активно критикуют. Например, такие отметки появлялись под твитами Дональда Трампа, когда он, еще будучи президентом США, писал о возможных фальсификациях на выборах главы государства — и эти действия соцсети вызвали яростное недовольство сторонников Трампа. Вскоре Twitter дополнит эту функцию механизмом Birdwatch — моделью коллективного аудита информации, аналогичной той, что реализована в «Википедии». Также в планах у Twitter — сделать новые типы аккаунтов, например, ввести отдельную маркировку для автоматизированных пользователей, то есть ботов. Кроме того, соцсеть в 2020 году начала тестировать функцию предупреждения авторов о том, что их публикации получают «негативное внимание» в виде грубых или спамерских комментариев. «Здоровый Twitter критически важен для роста. Мы верим, что общественные дискуссии обязаны быть здоровыми. Это означает необходимость обеспечить защиту дискуссий от злоупотреблений и агрессии, и мы делаем все возможное, чтобы снизить количество спама и ложной информации», — говорится в презентации руководства Twitter. Очевидно, что эти действия продиктованы не только желанием наладить «здоровые дискуссии», но и критикой соцсети со стороны властей США. Twitter, как и Facebook, c 2016 года находится в затяжном конфликте с американскими чиновниками, которые требуют, чтобы платформы более активно боролись с дезинформацией. Обе компании регулярно рапортуют о ликвидации тысяч аккаунтов, демонстрирующих «неаутентичное поведение» — как правило, речь о скоординированном продвижении политической пропаганды и другой ложной или деструктивной, с точки зрения администрации соцсетей, информации. Однако Twitter признает, что эта работа пока не слишком эффективна; более того, у соцсети нет стопроцентно эффективных инструментов для определения того, какие аккаунты считать спамерскими или автоматизированными. «Twitter в значительной степени исходит из умозрительной оценки количества неаутентичных или спам-аккаунтов, и эта оценка не обязательно точна: их реальное количество может намного превосходить предположения Twitter», — говорится в документах компании. В итоге компанию продолжают критиковать за неэффективную борьбу с распространением дезинформации, но к этим обвинениям добавились и упреки в цензуре. «Мистер Дорси, кто, черт возьми, избрал вас и наделил вас правом отвечать за то, что разрешено сообщать и что разрешено слышать американскому народу?» — возмущался сенатор-республиканец Тед Круз, обращаясь к главе Twitter Джеку Дорси на слушаниях в Сенате США в октябре 2020 года. Столь острая реакция была вызвана удалением твитов Трампа и блокировкой статьи New York Post о сыне Джо Байдена. Когда в январе Twitter навсегда забанил аккаунт Трампа, обвинения в политизированности, предвзятости и цензуре посыпались на соцсеть с новой силой. Не похоже, что анонсированные инструменты по фильтрации контента смогут полностью решить проблему с распространением дезинформации и оставить только «здоровые дискуссии» в Twitter. Однако создание Communities, помимо объединения пользователей по их интересам, вероятно, отчасти поможет соцсети повысить регулируемость потоков информации.