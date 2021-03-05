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Турция заявила, что поддержит Украину с моря в случае конфликта с Россией

Турция превратилась из партнёра России в вероятного противника.

Проводимые странами НАТО военные учения в западной части Чёрного моря, по данным турецкой стороны, направлены на слаженную отработку действий в случае начала вероятного конфликта между Россией и Украиной. Турецкая сторона при этом обратила внимание на тот факт, что в случае вооружённого конфликта России с Украиной в водах Чёрного моря, она будет поддерживать ВМС Украины своими кораблями.

«Учения «Посейдон-2021», начатые НАТО в Черном море, привели Кремль в движение. Согласно сообщениям, учения нацелены против России. Цель учений (согласно данным турецких СМИ — прим. ред.) — поддержка Украины», — сообщает турецкое военное издание «Milliyet».

5 марта, 2021 | Category: Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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