Том Фелтон поделился архивным снимком с коллегами по «Гарри Поттеру»

Четверг в социальной сети Instagram по традиции является днем воспоминаний — в этот день пользователи сети делятся памятными снимками. Ностальгии поддался и 33-летний Том Фелтон, который вчера опубликовал старый кадр с коллегами по фильмам о Гарри Поттере Эммой Уотсон и Альфредом Эноком.

Эмма Уотсон, Том Фелтон и Альфред ЭнокАктер по-прежнему близок со своими коллегами по саге и периодически балует поклонников знаменитых фильмов о волшебнике совместными снимками с партнерами по площадке.

С Уотсон Фелтон иногда видится лично, что вызывает еще больше разговоров об их взаимной симпатии. Паре неоднократно приписывали роман, а их коллега Руперт Гринт говорил, что на съемочной площадке между ними была химия. Однако связывает Эмму и Тома действительно только дружба: сердце Уотсон уже давно несвободно, и, по слухам, она уже даже обручилась со своим возлюбленным Лео Робинтоном.

Том Фелтон, Руперт Гринт и Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»

В этом году культовая франшиза отметит свое 20-летие — фильм «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2001 году. Как пообещал исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф, в честь этого они устроят грандиозное празднование. В каком оно пройдет формате, пока неизвестно. Но поклонники поттерианы очень надеются на сюрприз от своих любимых актеров.