Рост американского рынка труда превзошел ожидания в феврале

Количество новых рабочих мест в США в феврале выросло больше, чем ожидалось, на фоне снижения темпов распространения COVID-19, ускорения темпов вакцинации и увеличения правительственной помощи сферам экономики, пострадавшим от пандемии. Как сообщило в пятницу утром агентство «Рейтер» со ссылкой на отчет Министерства труда, число рабочих мест в США без учета сельскохозяйственной отрасли выросло в прошлом месяце на 379 000, что гораздо больше январского показателя – 166 000 новых рабочих мест.

Экономисты, опрошенные «Рейтер», ранее прогнозировали, что в феврале на американском рынке труда появится 182 000 новых рабочих мест.

Хотя уровень безработицы снизился с 6,3% в январе до 6,2% в феврале, реальный ее уровень, как пишет «Рейтер», в действительности выше из-за того, что часть безработных были отнесены статистикой к числу «трудоустроенных, но отсутствующих на работе».

Новые вакансии в основном появляются в быстрорастущих отраслях, которые не пострадали во время пандемии – таких, как информационные технологии, машиностроение, строительство, клиентская поддержка, производство, бухгалтерский учет и финансы.