Ракету-перехватчик «Пращи Давида» доработали для комплексов Patriot

Американская компания Raytheon и израильская Rafael объявили о доработке ракеты-перехватчика SkyCeptor среднего радиуса действия зенитного комплекса «Праща Давида» (David’s Sling) для запуска с помощью пусковых установок ракетных комплексов Patriot. Об этом, как пишет Breaking Defense, заявил руководитель подразделения противовоздушной и противоракетной обороны Rafael Пини Юнгман.

Зенитные комплексы Patriot способны обнаруживать цели на дальности до 180 километров и вести одновременное сопровождение до 125 из них. При этом Patriot способен обеспечивать одновременный обстрел до шести целей, летящих на высотах от 60 метров до 24 километров на скорости до двух тысяч метров в секунду. В настоящее время на вооружении США стоят комплексы Patriot в версиях PAC-2, PAC-3 и PAC-3 MSE.

По словам Юнгмана, Raytheon и Rafael планируют до конца 2021 года провести демонстрационные испытания доработанного перехватчика. Разработчики полагают, что новый перехватчик сделает комплексы Patriot более универсальным, позволив им перехватывать воздушные цели, которые сегодня не входят в зону ответственности американских установок по экономическим соображениям. Стоимость одного перехватчика для Patriot в трое выше стоимости SkyCeptor.