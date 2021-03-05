Потолочные споты в интерьере

Споты – точечные светильники, применяемые для акцентного освещения определенных зон, объектов и декора интерьера. Они отличаются типами креплений, количеством плафонов, стилем исполнения, но всегда имеют поворотный механизм. Он позволяет изменять направление луча света. Механизм может регулироваться не только вручную, но и с пульта, что особенно удобно для моделей, расположенных в труднодоступных местах.

Потолочные споты работают как на традиционных лампах накаливания, так и на современных вариантах – светодиодных, галогеновых, люминесцентных. Актуальные предложения более востребованы, что объясняется экономией мощности и возможностью изменения цветовой температуры (светодиодный тип). Одноламповые модели используют для подсвечивания определенной части интерьера, а многоламповые заменяют полноценную люстру.

Преимущества приборов

Оборудование имеет несколько достоинств:

богатство выбора. Метод монтажа, конфигурация, цвет – все подбирается индивидуально в зависимости от личных предпочтений;

компактность. Благодаря небольшим габаритам отражатели устанавливают в помещениях любых площадей (общественные зоны, жилые комнаты, кладовые, гардеробные);

экономичность. В точках часто применяют светодиодные, галогеновые лампы с низким энергопотреблением;

легкость монтажа. Для установки не требуются особые навыки;

оригинальный декор. Споты легко управляются выключателями, позволяя создавать разные световые комбинации и менять «настроение» помещения.

Цена изделия зависит от материалов, количества плафонов и дизайна.

Методы монтажа потолочных точек

Существует 3 вида приборов по типу установки:

встраиваемые. Монтаж производится в поверхность с помощью пружин. Отражатель поворачивается по желанию. Встроенный прибор практически не выпирает из плоскости подвесного или натяжного потолка;

натяжные. Самый дорогой вид подвесных спотов. Изделия еще называют трековыми. Их монтируют на шинную систему освещения. Конструкция состоит из нескольких элементов, объединенных в изогнутую или прямую линию. Существуют гибкие штанги, позволяющие отражателям передвигаться по шинам, вращаться вокруг собственной оси;

накладные. Конструкция схожа с бра, устанавливается аналогично (на кронштейн). Крепление выдерживает некоторое расстояние между лампой и потолочной поверхностью, что обеспечивает полную регулировку светового потока.

Современный ассортимент позволяет каждому выбрать наиболее подходящую модель.

Потолочные споты в интерьере

Споты идеальны для небольших помещений с низкими потолками.

Место размещения поворотных светильников любое. Прежде всего, конечно, это прихожая или ванная комната. Закрепив прибор возле зеркала и повернув отражатель в нужном направлении, можно с удобством собраться перед выходом из дома.

В спальне светодиодные светильники создают максимально расслабляющую атмосферу. Чтобы свет был рассеянным, часто выбирают плафоны с напылением.

В гостиной комнате изделия размещают возле диванов, кресел, консолей, картин, аквариумов.

В детской или в домашнем кабинете для создания рабочей атмосферы над письменным столом тоже располагают направленный источник света.

На кухне точки используют для зонирования, разделения обеденного пространства и места, где готовят пищу.

Нередко модели применяют в коммерческих целях, расставляя акценты на значимых товарах.

Потолочные споты: правила выбора

Чтобы выбрать светильник, следует проконсультироваться со специалистом. Основных нюансов, на которые стоит обратить внимание, пять:

Тип потолка, габариты изделия. От этого зависят вопросы, связанные с монтажом. Количество ламп. Точечно направленное, рассеянное или полноценное освещение – фактор определяется целевым назначением прибора. Тип ламп. Наиболее популярные варианты – LED и галогеновые, однако вторые менее долговечны. Традиционные лампы накаливания не годятся для натяжных потолков, портящихся при воздействии высоких температур. Мощность. Как и тип лампы, это один из показателей яркости. Диоды – разумное решение для интенсивного света при невысокой мощности. Световой режим. Для коммерческих помещений лучше выбрать холодные оттенки, для жилых – теплые.

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