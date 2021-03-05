После землетрясения магнитудой 8,1 Новую Зеландию, Самоа и Фиджи ожидают цунами

Небывало сильное землетрясение зафиксировано в Тихом океане у берегов островной дуги Кермадек. Силу точков ученые оценили в 8,1, сразу двум странам и одной территории может грозить затопление.

Угроза цунами введена для Новой Зеландии, Фиджи и Американского Самоа. Не исключено также, что волна дойдет до штата Гавайи в США, Вануату и Новой Каледонии.

Новозеландское спасательное ведомство призвало жителей прибрежных районов к экстренной эвакуации. Людям предписано покинуть свои дома и подняться на естественные возвышения, передает CNN.

В стране включили сирены, сообщает 6NewsAU.