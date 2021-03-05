ОС Windows взломали через шрифты

Специалисты обратили внимание на отчет экспертов Google Project Zero, которые рассказали об опасной уязвимости операционной системы от Microsoft. В документе описана возможность взлома компьютера через вредоносный шрифт TrueType — точнее, конкретный символ. Этот шрифт используется в различных программах ОС, например, браузерах.
Чтобы вызвать сбой, пользователь должен скачать зараженную версию пакета шрифтов и распаковать архив. Журналисты отметили, что подобные вредоносные файлы часто распространяются на скомпрометированных сайтах и через электронную почту. После распаковки документа в системе происходит критическая ошибка, в результате которой компьютер может выключиться.
Атака хакеров будет успешной, если пользователь не установил актуальное обновление Windows. Специалисты заметили, что проблема существует в любой версии Windows 10, на которую не установлены апдейты от 9 февраля. Как правило, атака может осуществляться через браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox.
Эксперты по кибербезопасности заявили, что на данный момент нет информации, что уязвимость была использована для реальных атак. Однако специалисты рекомендовали пользователям Windows обновить свои операционные системы.
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