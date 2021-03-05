Новости из США. 3-4 марта 2021 года

В четверг в Сенате был поставлен на голосование вопрос о начале процедуры принятия законопроекта American Rescue Plan Act, принятого на прошлой неделе Палатой Представителей и выделяющего $1,9 триллиона на борьбу с пандемией, преодоление вызванного ею экономического кризиса и помощи людям, бизнесу, прежде всего малому, школам, университетам, городам и штатам.

Результаты голосования 50-50. Все демократы – «за», все республиканцы – «против». Камала Харрис получила в результате право решающего голоса как вице-президент и президент Сената. И проголосовала «за» – началась процедура принятия законопроекта.

Началась, и тут же затормозилась. Республиканский сенатор Рон Джонсон из Висконсина, большой специалист по расследованию «вмешательства» Украины в американские выборы в 2016 году, заявляющий о том, что 6 января Капитолий захватили провокаторы, прикинувшиеся сторонниками Трампа, чтобы бросить на него тень, потребовал, чтобы сотрудники аппарата Сената прочитали вслух в зале заседаний Сената весь текст законопроекта, занимающий 628 страниц.

Регламентные правила Сената сложные и содержат множество пунктов, позволяющих различными способами задерживать рассмотрение любых вопросов. И это один из способов. Любой сенатор может потребовать прочитать вслух любой законопроект или любую поправку к нему. Сколько времени занимает чтение вслух 628 страниц? Много. Сейчас 23:30 по времени Восточного Побережья, и ещё с середины дня продолжается чтение, которого потребовал сенатор Джонсон. При этом самих сенаторов в зале давно нет. Абсурд?

Этот абсурд и есть главная черта сегодняшней американской политической жизни. Разделение. Политика превратилась в игру с нулевой суммой. Во всяком случае, такой ее видят республиканцы. Если демократический президент и демократы в Конгрессе смогут принять любой законопроект, республиканцы рассматривают это как свое поражение и победу «врагов», которой необходимо мешать всеми возможными способами.

Этого закона ждет огромное большинство людей. Его принятие одобряют 60% рядовых республиканцев. Но их представители в Конгрессе играют в игру с нулевой суммой.

Законопроект все равно будет рано или поздно принят. Однако если республиканским сенаторам удастся затянуть его принятие до 14 марта, что вполне возможно, миллионы безработных останутся без федеральной надбавки к пособию по безработице, срок действия которой истечет в этот день. И «партия рабочего класса» (так теперь постоянно называют себя республиканцы) сможет обвинить в этом, ну, кого бы вы думали… ну, конечно, демократического президента и его администрацию!

В 2020 году Конгресс принял два закона о помощи пострадавшим от пандемии. Принимал он то, что исходило от тогдашней администрации (поскольку ничего другого Трамп бы не подписал). И принимал подавляющим большинством голосов. Демократы никакого цирка, подобного тому, который устроил сенатор Джонсон, не устраивали. Но теперь все иначе. И республиканцы будут продолжать затягивать рассмотрение законопроекта, играя в свою игру с нулевой суммой.

Интересно, что Джонсон переизбирается в 2022 году. Висконсин – свинг-штат, в котором Байден победил в ноябре прошлого года с перевесом в 20 тысяч голосов. Очевидно, сенатор считает, что воинственный обструкционизм и игра с нулевой суммой помогут ему на выборах, и люди проголосуют за «крутого парня», заставившего сотрудников аппарата Сената читать вслух 628 страниц. Это ведь, кстати, не конец. Когда это чтение закончится, Джонсон и другие республиканцы начнут предлагать бесконечные поправки к законопроекту, которые тоже будут требовать зачитывать вслух.

▶ Республиканский сенатор Коттон из Арканзаса объявил, что требует отложить утверждение Мэррика Гарланда генеральным прокурором. После того как юридический комитет Сената рекомендовал утвердить Гарланда (в том числе 4 республиканца проголосовали «за»), его утверждение должен рассмотреть Сенат в полном составе. Если против этого нет ни у кого возражений, голосование ставится в повестку дня автоматически. Теперь из-за обструкционизма Коттона оно затянется еще минимум на неделю, поскольку потребует предварительных процедурных голосований для снятия возражений Коттона и включения вопроса в повестку дня.

Все это говорит о том, что двухпартийных решений в нынешнем Конгрессе не будет. Просто потому, что тем, кто видит политику исключительно как игру с нулевой суммой, такие решения не нужны.

▶ Во вторник состоялись слушания на совместном заседании двух сенатских комитетов, посвященные расследованию мятежа 6 января. На слушаниях выступил и ответил на вопросы сенаторов командующий Национальной гвардией Округа Колумбия генерал Уильям Уолкер. В отличие от национальных гвардий 50 штатов, подчиняющихся губернаторам штатов, столичная гвардия подчиняется де-факто министерству обороны, а де-юре верховному главнокомандующему, то есть президенту. Генерал Уолкер рассказал о нескольких важных фактах.

● В столичной национальной гвардии есть небольшой отряд быстрого реагирования, который в случае возникновения чрезвычайных ситуаций может быть задействован по приказу командующего гвардией, без согласования с министерством обороны. Накануне 6 января и.о. министра обороны Миллер запретил Уолкеру использовать отряд без согласования с Пентагоном.

● В 13:49 6 января руководитель капитолийской полиции обратился к Уолкеру с просьбой о помощи и о немедленном задействовании Национальной гвардии в связи с тем, что мятежники прорвали полицейские заслоны и ворвались в Капитолий. Уолкер обратился в Пентагон – к и.о. министра и к секретарю армии за разрешением задействовать вверенные ему подразделения.

Уолкер сказал, что гвардейцы могли быть в Капитолии и приступить к наведению порядка через 20 минут после получения приказа. Но Пентагон дал разрешение командующему гвардией на ее использование только в 17:08, через 3 часа 19 минут. В 17:28, через 20 минут после получения разрешения, гвардейцы были в Капитолии и приступили к вытеснению оттуда захвативших его мятежников.

● Генерал Уолкер сказал, что руководители Пентагона объясняли свое нежелание задействовать гвардейцев тем, что «это будет плохо выглядеть». При этом среди военных руководителей, участвовавших в обсуждении и говоривших о том, что вооруженные люди в военной форме в Капитолии «будут плохо выглядеть», был брат бывшего трамповского советника по национальной безопасности Майкла Флинна генерал Чарльз Флинн. Брат Майкл только за 2-3 недели до этого призывал Трампа ввести военное положение, чтобы отменить результаты выборов. А брат Чарльз считал, что национальные гвардейцы в Капитолии, захваченном сторонниками Трампа, «будут плохо выглядеть». Видимо, и по его мнению, и по мнению и.о. министра Миллера, банда, захватившая и разграбившая Капитолий, выглядела в глазах всего мира, наблюдавшего происходящее, лучше, чем выглядели бы национальные гвардейцы, защищающие Капитолий и членов Конгресса.

▶ Как сообщило Politico, в четверг днем ФБР задержало бывшего сотрудника Госдепартамента, политического назначенца Трампа Федерико Клайна. Он задержан в связи с участием в мятеже 6 января. В 2016 году активно работал в предвыборном штабе Трампа, затем получил работу в Госдепартаменте.

● CNN сообщило в четверг со ссылкой на свои источники, что в рамках расследования мятежа 6 января ФБР активно интересуется данными о коммуникациях (голосовых и текстовых) между участниками мятежа 6 января и некоторыми членами Конгресса, а также сотрудниками аппарата некоторых членов Конгресса. Контакты, интересующие ФБР, происходили непосредственно 6 января, накануне этого дня и сразу после 6 января. Догадываюсь, что «некоторые члены Конгресса», о которых идет речь, принадлежат к «партии рабочего класса» (она же бывшая консервативная партия). Речь идет не о подслушанных разговорах (их никто не подсушивал), а о логах звонков и текстовых сообщений, которые следователи получили от телекоммуникационных компаний.

● Стало понятно, почему во вторник, когда в юридическом комитете Сената выступал директор ФБР Рэй, республиканских сенаторов Круза, Хаули и Ли так интересовало, следит ли ФБР за «геолокацией» по местонахождению мобильных телефонов. Вполне возможно, беспокоятся о том, что кто-то из находившихся в Капитолии мятежников был на связи с ними или их сотрудниками.

▶ В среду государственный секретарь Блинкен выступил с речью о внешней политике США. Остановимся на ней подробнее в субботне-воскресном обзоре. Пока же заметим, что Блинкен назвал Китай главным геополитическим противником США, поскольку это единственная в мире страна, обладающая экономическим, технологическим и военным потенциалом, позволяющим ей бросить глобальный вызов сложившемуся мировому порядку. Блинкен назвал Россию вместе с Ираном и Северной Кореей странами, создающие серьезные вызовы для США (хорошая компания для России). Блинкен также сказал, что Россия и Китай используют любую возможность для того, чтобы посеять сомнения в силе американской демократии.

Спасибо всем, кто прочитал.