На фоне резкого падения спроса на смартфоны Huawei переключился на… свиней

Санкции США против одного из крупнейших в мире производителей смартфонов китайской компании Huawei оказались весьма болезненны. Так, из-за блокировки доступа к приложениям Google производство смартфонов снизилось на 42 % с 56 млн. в четвертом квартале 2019-го до 32 млн. единиц в конце 2020 года. Компания также предупредила своих поставщиков о дальнейшем падении производства со 189 млн. единиц в минувшем году до 70 млн. в 2021-м.



К чести китайского электронного гиганта, сдаваться он не собирается и переориентирует свои немалые ресурсы на другие направления, в частности, на производство устройств с ИИ для свиноводческих комплексов, которые будут отслеживать и идентифицировать животных. Их главная особенность – «независимость» от экосистемы Android, которая включает в себя центральные сервисы Google apps и Google play.

Китай является крупнейшим производителем свинины в мире, выращивая более 50 % мирового свиного поголовья. Технология ИИ от Huawei поможет фермерам выявлять болезни у свиней, следить за состоянием их здоровья, а также идентифицировать отдельных животных.

Кроме этого, Huawei предложит свои технологии предприятиям угледобывающей отрасли, займется облачными вычислениями, производством носимых устройств и разработкой «умных» автомобилей.