Милла Йовович оригинально поздравила мужа с 56-летием

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая месяц назад отпраздновала день рождения дочери, сегодня имеет еще одного именинника.

Так, 4 марта исполнилось 56 лет мужу актрисы, британскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Полу Андерсону. По этому случаю у себя на странице в Instagram артистка разместила серию снимков, на которых позирует с любимым и с праздничным тортом.

Под фотографиями Милла оставила очень трогательные слова поздравления:

Каждый день ты доказываешь, что ты самый невероятный человек, друг и любовник. Я не могу передать словами, как много ты значишь для меня и наших детей. Сказать, что я выиграла в лотерею «лучший муж», — значит, ничего не сказать. Ты действительно невероятный. Ежедневно ты полон любви, полон уважения, полон любовью к жизни

отметила Йовович

Актриса отметила, что хочет, чтобы любимый чувствовал себя так же хорошо, как заставляет ее чувствовать себя хорошо каждый день. Милла рассказала, что муж часто проявляет любовь тем, что встает на полчаса раньше, чтобы сделать жене чай, или может отложить работу, чтобы отправиться в путешествие вместе с семьей.

«Боже мой, я так тебя люблю! Муж, ты мое — все. Я не знаю, как отблагодарить тебя за время, заботу, энергию и любовь, которые ты вкладываешь в семью. И, кстати, я тебя люблю. С днем рождения, моя любовь «- поздравила Йовович.

Напомним, что Милла Йовович и Пол Андерсон в браке с 2009 года. У супругов есть трое дочерей — 13-летняя Эвер Габо, 5-летняя Дешиел и годовалая Ошин.