Меган Маркл обвинила Кейт Миддлтон и Камиллу Паркер-Боулз в утечке историй о ее жизни в СМИ

Отношения между герцогами Сассекскими и королевской семьей продолжают стремительно обостряться в преддверии выхода большого интервью супругов Опре Уинфри. Как рассказал королевский источник, 39-летняя Меган Маркл обвинила Кейт Миддлтон, герцогиню Корнуолльскую Камиллу и принца Чарльза в утечке информации о ней в прессу во время ее жизни во дворце. В частности, речь идет о ситуации, когда Меган якобы довела герцогиню Кембриджскую до слез после примерки платьев для подружек невесты перед их с Гарри свадьбой.

По словам инсайдера, Меган и Гарри считали, что помощники герцогов Кембриджских, герцогини Корнуолльской и принца Чарльза намеренно сливают негативную информацию о них в СМИ. Один инцидент, о котором стало известно общественности, касался и герцога Сассекского — Гарри якобы накричал на королевского костюмера Анджелу Келли из-за свадебной тиары Меган.

Меган и Гарри полагали, что мужчины в серых костюмах были одержимы их уничтожением,

— рассказал источник.

Камилла Паркер-Боулз и Меган Маркл

В последнем тизере интервью Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец играл большую роль в «увековечивании лжи» о них с принцем Гарри, поэтому молчать они больше не могли.

Ажиотаж вокруг выхода интервью за последние несколько дней сильно возрос. Во-первых, Меган и Гарри оказались в центре скандала из-за обвинений со стороны бывших сотрудников в травле, а Букингемский дворец пообещал начать расследование. Во-вторых, они сейчас находятся под сильным общественным давлением из-за того, что им настоятельно советуют перенести выход интервью в эфир. Причина — состояние здоровья принца Филиппа, который вчера перенес операцию на сердце и уже две недели находится в больнице. Однако решение зависит от канала CBS, который, похоже, не планирует откладывать шоу, на котором собирается заработать миллионы долларов.

Реальность такова, что я не думаю, что это интервью вообще уместно. Чем меньше они скажут, тем лучше, независимо от состояния здоровья герцога Эдинбургского. Но выпускать откровенное интервью, которое покажут в Великобритании, когда он находится в больнице (к счастью, он, кажется, успешно перенес операцию), им, мягко говоря, не советуют. Ни одно из этих королевских интервью ничем хорошим не закончилось. И не думаю, что в этом случае будет иначе,

— сказал британский политик Боб Блэкман.