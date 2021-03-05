Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

Израиль стал первой страной в мире, которая победила коронавирусом, — Нетаньяху

По словам главы правительства Биньямина Нетаньяху, Израиль стал первой страной в мире, которая благодаря быстрой и эффективной вакцинации населения покончила с коронавируса

Об этом сообщает The Times of Israel .

Нетаньяху подчеркнул, что время людям еще придется носить маски, однако Израиль уже на пути к полному выходу из пандемии.

«Израиль стал первой страной в мире, которая вышла из COVID. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим», — отметил премьер, рассказывая о новой системе Green Pass, которая позволяет вакцинированным посещать любые мероприятия.

«Мы подаем пример для всего мира и очень гордимся этим», — заявил чиновник.

  • На сегодняшний день 90% израильтян, у которых нет противопоказаний к COVID-вакцинации, получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer / BioNTech или уже переболели коронавирусом.
5 марта, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  