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Коломойский попал под санкции США из-за участия в «значительной коррупции»

Бизнесмен Игорь Коломойский после конгресса Федерации футбола Украины, Киев, 6 марта 2015 года
Банковские счета Коломойского в США и сопредельных государствах Запада будут заблокированы. Кроме того, одиозный олигарх может быть арестован на территории США либо других государств, имеющих с США договор об экстрадиции.
Украинский олигарх и бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский попал под санкции США «из-за причастности к значительной коррупции».

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает посольство США в Украине.

В заявлении указано, что Коломойский, пребывая на должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации с 2014 по 2015 год принимал участие в коррупционных деяниях. Блинкен говорит, что они подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления. В частности, речь идет об использовании Коломойским своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.

«Хотя нынешнее определение базируется на действиях во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего», — отмечает госсекретарь.

5 марта, 2021 | Category: Новости, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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