Коломойский попал под санкции США из-за участия в «значительной коррупции»

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает посольство США в Украине.

В заявлении указано, что Коломойский, пребывая на должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации с 2014 по 2015 год принимал участие в коррупционных деяниях. Блинкен говорит, что они подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления. В частности, речь идет об использовании Коломойским своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.

«Хотя нынешнее определение базируется на действиях во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего», — отмечает госсекретарь.